Copa Vacía: por qué Shakira dijo que fue una sirena que acabó en un ‘basurero de ratas’

Shakira añade un nuevo sencillo a su catálogo del año y saca ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo. Pero tanto en el video como la canción tienen mensajes ocultos, e implican una parte más en la vida de Shakira.

Por qué no quieres

Cuando yo quiero

Estás más frío

Que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh

Hace rato tengo sed

De ti yo no sé por qué

Quedo con ganas de más

Queriendo beber

De una copa vacía

Qué dijo Shakira sobre ‘copa vacía’

Por medio de una sesión de chat con sus fans, Shakira reveló varias declaraciones de qué significó para ella hacer esta canción. Porque era “una sirena” que “llega a sacrificar cosas por amor y acaba en un basurero llena de ratas”.

Afirmó, “la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida. Muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma”.

Lo que el público se ha dado a la tarea de hacer es compartir las impresiones de lo que significó hacer un video en el que ella es una sirena con el corazón roto y en un estado deplorable. “Aunque Shakira estaba rodeada de riquezas, era muy infeliz. Él se dio cuenta tarde que ella sólo quería ser libre. [En el video] la regresa al mar, sin embargo ahora quedó atorada en la basura y sólo espera volver a su vida de antes”, reveló un usuario en Twitter.

No había comprendido el video #CopaVacía, pero lo acabo de ver y entendí TODO. El tipo (Manuel Turizo) entró al mar porque su único objetivo era llevarse a la sirena (Shakira) para que viviera con él, pero después dejó de atenderla (a pesar de su hermoso cuerpo), y aunque… 🧵 — Alejandro || Copa Vacía (@shakirillo) June 30, 2023

La colombiana confirmó que otro usuario comprendió perfecto lo que quería explicar con su video: “el gran sacrificio de esta Diosa marina ha sido en vano y el humano solo está entretenido con sus asuntos banales. Shak ha sido atada con un lazo de indiferencia, ha terminado tirada en un basurero y rodeada de ratas. Su instinto de conservación finalmente le dará esperanza de regresar al mar, donde es tan feliz, donde tan libre es”.