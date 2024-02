Cristian Castro confirma su ruptura con Mariela Sánchez, esto fue lo que dijo

Cristian Castro y Mariela Sánchez parecían estar muy enamorados, pues así lo demostraron en sus redes sociales con las fotografías y videos que compartían juntos. Además, el cantante ya había presentado a su novia con su mamá Verónica Castro, lo que suponía que su relación era formal, incluso en su llegada a México, expresó sus deseos de casarse pronto con Mariela.

No obstante, su relación llegó a su fin, y el cantante Cristian Castro dio sus primeras declaraciones ante la prensa, después de que el pasado viernes, las cámaras captaron el arribo de Mariela con dos de sus amigas al aeropuerto de la Ciudad de México.

A raíz de la noticia, comenzaron a circular diferentes versiones relacionadas a las supuestas causas por las que terminaron. El periodista Hugo Alexander Maldonado publicó que el cantante habría descubierto que su ex había gastado 300 mil pesos en compras en un solo día. Mientras que en “Venga la Alegría”, reportaron que Mariela se había dado a la tarea de renovar el guardarropa de Castro para su gira de conciertos con Yuri.

Aunque hasta ahora se desconocen los motivos oficiales de su rompimiento, el intérprete de “Azul”, fue captado en su llegada a Los Ángeles y confirmó, “ya se terminó la historia” y añadió, “Es una difícil situación esta de ser cantante. Todo fue muy tranquilo, pero no se pudo más”. Cristian Castro aprovechó para aclarar que su ruptura se dio en buenos términos y ante los cuestionamientos sobre si Mariela llegó a manejarle las cuentas bancarias dijo, “no, no, ella es una chica muy buena y la verdad que simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y terminamos todo bien”.

Cristian Castro se limitó a expresar que la vida de un artista como él es complicada de sobrellevar con una pareja.

¿Qué dijo Mariela Sánchez de su ruptura con Cristian Castro?

Por su parte, Mariela Sanchez habló con un medio argentino, donde aseguró que hizo todo lo posible para que su relación con Cristian prosperara pero fue “imposible”. Además, desmintió a Clarita Kim, la joven trans que aseguró haber tenido un romance con Cristian mientras él era novio de Mariela.

“Hay mucha boludez, como esa chica trans que hablan, es viejo eso de que las chicas hablan de un hombre. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible”, puntualizó.

Y reconoció estar triste por la ruptura, “estoy muy triste, la verdad no quiero hablar, soy una persona grande, tengo 42 años, quiero estar en mi casa, pensé que podía ayudarlo, conocí a un Cristian muy solo, mal manejado”.

Según agregó un conductor de TV Azteca, " la gente de seguridad y producción de Cristian le quitó los regalos que el cantante le dio, ella agarró sus pertenencias y se fue al aeropuerto”. Además, Mariela habría llamado a Verónica Castro para informarle lo sucedio.