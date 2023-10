¿Cristian Castro será papá por cuarta ocasión?

A sus 48 años, el cantante podría hacer abuela una vez más a Verónica Castro, ya que según el periodista Guillermo Barrios, Cristian Castro y Maite Barra se preparan para ser papás de un bebé que nacería en abril de 2024. “Cristian Castro (...) va a ser papá de Maite”, dijo el periodista.

Acorde a la información compartida en el programa De Primera Mano, Maite es una mujer de Rosario, Argentina, a quien Cristian habría presentado públicamente como su pareja hace cerca de dos años, cuando subió una foto a sus redes sociales con la leyenda “Les presento a Maite, mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes”.

Les presento a Maite, mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes pic.twitter.com/LyyLgw1z3l — Cristian Castro (@CristianCastro) January 9, 2021

Si bien el cantante de Azul aún no se pronuncia al respecto, el periodista argentino asegura tener suficiente información, aunque confiesa: “Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite”, dijo en enlace con la televisión mexicana.

¿Cuántos hijos tiene Cristian Castro?

El hijo de Verónica Castro y Manuel ‘El Loco’ Valdés se ha casado tres veces y es padre de tres hijos. Bó, de quien se separó tras un año de matrimonio. Luego, en 2005, Cristian Castro se casó con Valeria Liberman, con quien duró cinco años y tuvo dos hijos: Mikhail Zaratustra y Simone Candy. En 2014 nació Rafaela Castro, producto de su relación con Paola Eraso. Y, por último, en 2017, el cantante contrajo matrimonio con Carol Victoria Urban Flores, con quien el matrimonio terminó en menos de un mes.