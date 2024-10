Cristian Castro y Mariela Sánchez quieren ser papás: esto contaron

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez compartieron abiertamente su deseo de convertirse en padres, al revelar sus planes personales y emociones al respecto en una reciente entrevista con la renombrada presentadora Susana Giménez en Argentina.

¿Qué dijo Cristian Castro sobre la posibilidad de ser padre de nuevo?

A sus 49 años, Cristian Castro no se cierra a la posibilidad de experimentar la paternidad una vez más. El reconocido cantante mexicano ya es padre de tres hijos, pero junto a Mariela Sánchez, su relación se desarrolla hacia la posibilidad de expandir su familia. “No le tenemos miedo a que venga un bebé", expresó Castro, para indicar que ambos están emocionados con la idea de criar a un hijo juntos.

¿Cómo fue el inicio de la historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

La pareja ha tenido una relación de altibajos, marcada por tres rupturas y reconciliaciones, lo que demuestra la intensidad y la pasión que caracteriza su unión.

Cristian relató cómo fue flechado por el amor cuando visitó la agencia de bienes raíces de Mariela en Córdoba, Argentina, comentó: “Voy a su agencia y veo a Mariela y digo: ‘Me quedo con la casa’”. Esta anécdota ilustra el inicio espontáneo y romántico de su relación, que ha evolucionado hasta planes de boda y ahora, la posibilidad de tener hijos.

¿Qué opinaron acerca del matrimonio?

Además de su deseo de ser padres, Cristian y Mariela no descartan la idea de casarse. El cantante expresó su anhelo de que el matrimonio “le salga bien” esta vez, en ello destaca su optimismo y esperanza en esta relación.

“Sí, yo quiero, a mí me gusta, no me ha salido bien, quiero que me salga bien”, comentó Castro sobre sus previas experiencias matrimoniales y su deseo de un futuro feliz con Mariela.

¿Verónica Castro se lleva bien con Mariela Sánchez?

Durante la entrevista, también se tocó el tema de la relación de la pareja con Verónica Castro, madre de Cristian y una figura icónica en el espectáculo mexicano.

Cristian llevó a Mariela a conocer a su madre poco después de que comenzaron a salir, a fin de demostrar la seriedad de su compromiso, con la consecuencia de que ambas mujeres desarrollaron una relación especial.

A pesar de los desafíos y los malentendidos que surgieron después de dicha presentación, la pareja trabaja para fortalecer su relación y avanzar juntos, con el visto bueno de Verónica.

¿Cuál es la perspectiva de Cristian Castro como padre?

Aunque en el pasado Cristian fue crítico sobre sus habilidades como padre, parece que encontró en Mariela la motivación para mejorar y aprovechar la oportunidad de hacer las cosas correctamente en esta ocasión.

Este deseo refleja un cambio significativo en su perspectiva personal y profesional, que muestra un crecimiento que sus seguidores seguramente apreciarán.

Es así que, Cristian Castro y Mariela Sánchez están abiertos y emocionados por la posibilidad de escribir nuevos capítulos en sus vidas, tanto en el ámbito personal como en el familiar. Con planes de matrimonio en el horizonte y el deseo de ser padres juntos, la pareja parece estar en un camino de amor y auto-descubrimiento que promete traerles mucha felicidad.