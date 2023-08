¿Cuándo se casa Michelle Salas?

El mundo de la farándula y las redes sociales está en expectación ante la noticia que ha hecho eco en los últimos meses: la boda de la influencer y modelo Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel y Stephanie Salas. La joven se comprometió con el empresario venezolano Danilo Diazgranados, y desde entonces, los detalles y conjeturas sobre la ceremonia no han dejado de circular.

El anuncio del compromiso de Michelle Salas y Danilo Diazgranados se realizó a través de la cuenta de Instagram de la influencer el pasado mes de mayo.

Las primeras versiones sobre la boda apuntaban a que se realizaría en el verano. Sin embargo aún no ha trascendido la fecha de la boda.

Mientras tanto, Michelle Salas continúa su viaje en Europa, en el que ha visitado ciudades de Europa e Italia.

Una boda es España sin Luis Miguel

En realidad, son pocos los detalles que se saben de la boda de Michelle Salas con Danilo Diazgranados. Lo que es un hecho es que será con muy pocas personas invitadas.

Uno de los aspectos que ha capturado la atención de todos es la incógnita sobre la presencia de Luis Miguel en la boda de su hija. Desde el anuncio del compromiso, surgieron preguntas sobre si el famoso cantante estaría presente en la ceremonia o incluso si tendrá el honor de entregar a Michelle en el altar.

Al parecer, la fecha de la boda y la gira de conciertos no haría posible que “El Sol” asista. Sin embargo, la propia Michelle respondió al respecto: “pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar. Toda mi familia está invitada a la boda, así que están en lo correcto”.

En cuanto al lugar de la boda, los detalles han sido mantenidos con discreción por parte de Michelle Salas. Sin embargo, algunos familiares han brindado algunas pistas. Marypaz Banquells, tía abuela de Michelle, compartió que la boda no se llevará a cabo en México ni en Estados Unidos. Reveló que la ceremonia tendrá lugar en España, un escenario que sin duda añade un toque de romance y exotismo al evento.

El enlace nupcial se perfila como un evento íntimo y cercano. Marypaz Banquells también reveló que solo los miembros más cercanos de la familia tendrán el privilegio de estar presentes en la boda.