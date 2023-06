Michelle Salas confiesa si Luis Miguel estará presente en su boda

Hace unas semanas, la influencer Michelle Salas mostró el anillo de compromiso que le dio su ahora prometido, el empresario venezolano Danilo Diazgranados. Desde entonces surgió la duda sobre si su papá Luis Miguel estará en la ceremonia o si la entregará en el altar.

Algunos familiares de Michelle han dado detalles sobre la próxima celebración, aunque ella ha hablado muy poco al respecto, con la discreción que la caracteriza.

Michelle Salas se casará en España; esto es lo que sabemos de su boda con Danilo Diazgranados Instagram

Hace unas semanas, la tía abuela de Michelle Salas, Marypaz Banquells habló con el reportero Eden Dorantes y compartió que la joven no se casará en nuestro país. “No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir... como precisamente va a ser fuera de México, nada más va a ir la familia más cercana, o sea, su abuela, su madre, su hermana, los más, más cercanos. Ojalá que yo pueda colarme”, compartió.

Además, reaccionó a la pregunta de que Luis Miguel pudiera entregar a su hija Michelle Salas en el altar. “Mi opinión es que Michelle tiene mucha madre y ha sido madre y padre. Ya es cuestión y decisión de ella, principalmente de Michelle. Tiene mucha mamá y hoy en día muchas mamás entregan a sus hijas, entonces yo creo que Michelle tiene mucha mamá", dijo.

Sin embargo, ahora fue la propia Michelle quien respondió a la pregunta sobre si Luis Miguel estará presente en su boda y dijo ante las cámaras, “pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar. Toda mi familia está invitada a la boda, así que están en lo correcto”, respondió al arribar al aeropuerto.