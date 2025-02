Cuánto cuesta el particular auto que Marc Anthony le regaló a su hijo y por qué recibió críticas

Marc Anthony le regaló un auto nuevo a su hijo Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres, sin embargo, el cantante fue blanco de críticas por este curioso detalle.

El cantante le dio su primer carro al joven, quien se desempeña como diseñador gráfico, y el momento quedó captado en video. Se trata de un Toyota Camry 2025, un automóvil sedán de última generación cuyo costo supera los 28 mil dólares.

Arian Ramirez, empleado de una agencia de autos en Miami, fue quien compartió el momento cuando el salsero le dio a su hijo su auto del año. “Gracias Dios por darme la oportunidad de ayudar en la compra de su primer carro al hijo del gran @marcanthony. Trabajo duro si trae resultados. Bendiciones”, escribió el vendedor.

¿Por qué critican a Marc Antony en redes sociales?

El regalo que Marc Anthony le hizo a su hijo, Ryan Muñiz Torres, ha provocado un intenso debate en redes sociales, pues algunos internautas consideran que es muy poco en comparación con lo que el intérprete de ‘Vivir mi vida’ puede pagar, mientras que otros lo defienden, señalando que, aunque el cantante sea millonario, sus hijos deben aprender a valorar las cosas.

“Toyota? con todo los millones que tiene Marc Antony”; “Eso es como comprarle un auto de juguete”; “Cuál es el gran lujo si le regaló un Toyota”; “Eso es para él como pagar un scooter”; “Cómo le va a regalar un Toyota con todo el dinero que tiene ese hombre, se pasó”; “Un Toyota? Really!!! Y a la esposa le da carteras más caras que ese carro!”, fueron algunos comentarios.

También hubieron muchos internautas quienes defendieron al salsero.

“Es un padre práctico, es su primer auto, no tiene que ser un Lamborghini, está perfecto”; “Muy bien que querían un Ferrari los hijos tienen que sentir el sacrificio de la vida si les damos todo criamos hijos dependiente y no siempre estaremos para ayudarlos”; “Para ser su primer auto está más que bien, la gente todo lo critica”; “Sus hijos mayores son extremadamente humildes y viven vidas sencillas, así que estoy bastante segura de que su hijo pidió este auto y no uno ‘caro’ como todos esperan”; “¡Es un auto nuevo! independientemente de la marca”.

Ryan Muñiz fue sorprendido por su padre Marc Anthony con este auto de Última Generación por su cumpleaños🚗🚙 pic.twitter.com/4DTNQFGmQH — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) February 18, 2025

Amigo de Marc Anthony sale en su defensa

Enrique Santos, un gran amigo de Marc Anthony, salió en defensa del cantante luego de las críticas en redes sociales.

A través de su programa de radio, Enrique Santos Show, se pronunció sobre los comentarios negativos de algunos internautas.

“¡Qué pecado más grande, Dios mío! ¿Cómo es posible que Marc Anthony con todo su dinero decidió comprarle un Toyota a su hijo en vez de un Rolls Royce con chofer incluido?”, dijo con sarcasmo. “Qué falta de amor paternal. Seguro que ahora Ryan tendrá que sufrir las terribles consecuencias de manejar un carro confiable, híbrido y moderno.Que pecado, Marc”, añadió.

Sin embargo, después de su broma, se puso serio y dijo: “¿Desde cuándo el amor de un padre se mide por el predio del carro que regala? Lo que importa es que su padre lo está apoyando. Ryan tiene 21 años, terminó la escuela, papá le compra un carro. ¿Es que Marc tenía que tirarle un Ferrari desde un helicóptero para que la gente en las redes se quedara conforme y no lo criticaran?”

“El problema no es el carro, sino la obsesión que algunos tienen con el lujo ajeno. Al final del día un carro es para transportarse, no un certificado de cuánto te quiere tu padre. Así que tranquilo, todo el mundo, que Ryan va a llegar a su destino igual”.

Enrique Santos también declaró que Ryan Muñiz siempre ha querido ese auto en particular, es el carro de sus sueños “¡es el carro que quería el chamaco!”.