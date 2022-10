Danilo Carrera, ex de Michelle Renaud habla de la nueva relación de la actriz

El actor Danilo Carrera rompió el silencio sobre la nueva relación de su ex Michelle Renaud con Matías Novoa.

Después de que Michelle Renaud y el actor Matías Novoa confirmaron su relación, su ex Danilo Carrera expresó su opinión. En una entrevista con “¡Siéntese Quien Pueda”, el intérprete dijo, “hace menos de un año que no nos tenemos (en Instagram). Yo le deseo lo mejor, sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos, pero yo le deseo lo mejor, que le vaya increíble. O sea con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere”.

Además, aprovechó para hablar de la nueva telenovela que protagonizará, donde Angelique Boyer será su pareja. Se trata de un melodrama bajo la producción de Juan Osorio, llamado “El amor invencible”. El actor ecuatoriano confirmó la noticia en esta entrevista y dijo, “hay una propuesta con el gran productor en México, Juan Osorio, estamos finiquitando ciertas cosas del contrato y empezamos a grabar ya en nada, creo que tengo tres semanas más de vacaciones”.

“No nos ha tocado trabajar juntos, es la número 1 de las novelas, o sea es la señorita telenovela en el mundo hoy en día y me va a encantar trabajar con ella”, comentó Danilo sobre trabajar con Angelique Boyer.

Mientras Danilo volverá a la pantalla, Michelle Renaud y Matías Novoa disfrutan de su romance, incluso externaron su deseo de crecer su familia, convirtiéndose en padres juntos, ya que tanto Michelle como Matías ya son papás por separado. “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije, ‘es ella’”, confesó Matías sobre Michelle.

