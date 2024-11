Dave Coulier, protagonista de ‘Full House’, reveló que tiene cáncer: qué es el linfoma de Hodgkin

Dave Coulier, actor reconocido por su papel del tío Joey en la serie ‘Full House’, fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa 3. El intérprete de 65 años recibió la noticia en octubre pasado, después de tratarse una infección en las vías respiratorias superiores que le causó una inflamación importante en los ganglios linfáticos.

En una entrevista con la revista People, Coulier comentó que la inflamación aumentó de manera rápida y la zona “creció hasta el tamaño de una pelota de golf”, por lo cual el médico le pidió una serie de estudios que determinaron que tenía linfoma de Hodgkin.

“Tres días después, mis médicos me volvieron a llamar y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo’”, contó David a la revista.

“Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Este viaje ha sido una montaña rusa muy rápida”, añadió.

El actor de Full House explicó que tiene un 90 por ciento de posibilidades de salir avante de la enfermedad, pues los estudios dieron negativo en la médula ósea. “En ese momento, mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un 90 por ciento. Así que ese fue un gran día”.

Dave también compartió su historia en su podcast Full House Rewind with Marla Sokoloff, pues quiere inspirar a la gente que como él pasa por una enfermedad difícil.

Una de las motivaciones para vencer la enfermedad es la próxima llegada de su primer nieto, quien nacerá el próximo mes de marzo. “Tengo que enseñarle a jugar hockey, hay muchas cosas que esperar”, compartió durante la entrevista.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

De acuerdo con la American Cancer Society, los linfomas son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos llamados linfocitos. Existen dos tipos principales de linfoma: Linfoma de Hodgkin (HL) y Linfoma no Hodgkin (NHL)

El linfoma de Hodgkin se forma cuando un linfocito B en proceso de maduración sufre alteraciones en sus genes. Esto hace que el linfocito no pueda producir anticuerpos y se convierte en una célula cancerosa.

El diagnóstico se realiza mediante una biopsia de ganglios linfáticos. En la mayoría de los casos, el tratamiento es curativo.

