David y Victoria Beckham comparten fotos de su fiesta de Año Nuevo sin uno de sus hijos, ¿quién faltó?

David y Victoria Beckham, una de las parejas británicas más queridas, compartieron algunas fotos de su celebración de Año Nuevo, que fue muy familiar.

“Noche especial con mi familia, los amo”, fue el mensaje de la ex Spice Girl, quien después procedió a etiquetar a varios miembros.

Llamó la atención que no estuviera su hijo mayor, Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, lo cual avivó los comentarios que dicen que siguen sin llevarse bien.

Quienes sí estuvieron fueron tres de sus hijos, Harper, Cruz y Romeo, éste último fue acompañado de su novia Mia Regan.

En las postales también figuran los padres de Victoria, Jacky y Anthony Addams.

La pareja celebrará en el 2024 sus 25 años de matrimonio, se casaron en 1999, en uno de los puntos de fama más altos de ambos. A la distancia, mantienen el encanto y sus fans los adoran.

¿Qué pasó con Nicola Peltz y Victoria Beckham?

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz la pasaron en Miami, Florida, y decidieron no ir a Londres, con la familia de él. Esto generó comentarios al respecto, no olvidan el pleito entre la ex cantante y la esposa de su hijo.

Nicola eligió un vestido de Valentino para su boda, en lugar de que lo hiciera la marca de Victoria, lo cual al parecer la molestó mucho.

Ambas se han encargado de desmentir esas versiones, y después del episodio posaron juntas y hasta se dedicaron bonitas palabras, pero el público no les creyó del todo.

Nicola se ha mostrado muy segura de sí misma, independiente, como buena actriz y modelo, y su fama crece día con día.

En alguna ocasión Victoria declaró que ella y David son muy cercanos a sus hijos y que todo se trata de comunicación. Que ellos como padres quieren que sus hijos sean felices, trabajadores, buenos y amables.