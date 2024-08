De Belinda a Cazzu y Ángela Aguilar, uno a uno todos los amores de Christian Nodal

Hace apenas unos días que Christian Nodal se casó con su novia Ángela Aguilar, en una ceremonia privada que sorprendió a muchos y que sigue dando de qué hablar.

Y es que pocos pensaron que “El Forajido” pensara en matrimonio ya que además de haber conquistado al público con su música, también se sabe que ha tenido un viaje con muchos amores así como desamores.

A continuación, te decimos quienes han sido las novias del cantante de regional mexicano.

Luis Fernanda Macías

El primer romance que se le sabe a Christian Nodal es con Luis Fernanda Macías, a quien conoció en la preparatoria y supuestamente inspiró su canción “Te fallé”. La propia Macías confirmó en TikTok que la canción está basada en su historia de amor con el cantante.

Estibaliz Badiola

En 2017, Nodal mantuvo un breve noviazgo con la cantante Estibaliz Badiola, el cual no prosperó debido a la juventud de ambos. Posteriormente, el cantante tuvo un encuentro fugaz con una mujer llamada Julieta, de quien no se conocen más detalles debido a que no pertenece al mundo del espectáculo.

María Fernanda Guzmán

En 2019, Nodal comenzó una relación con María Fernanda Guzmán, mostrando su amor en redes sociales.

Belinda

Uno de los romances más mediáticos del cantante fue con la reconocida cantante Belinda. La relación llegó a un punto en el que Nodal se tatuó el nombre y los ojos de Belinda, e incluso se comprometieron luego de que en una cena romántica Nodal le regalara a Belinda un suntuoso anillo de compromiso.

Belinda y Nodal estuvieron a un paso de llegar al altar. Instagram

Sin embargo, en febrero de 2022, la pareja terminó abruptamente en medio de rumores de infidelidad, maltrato y estafa, generando gran controversia.

Cazzu

Después de su ruptura con Belinda, Nodal inició una relación con la cantante argentina Cazzu, con quien anunció la llegada de su primera hija en abril de 2023. Sin embargo, ahora la historia ha llegado a su fin, sin que ninguno de los dos haya revelado públicamente los motivos de la separación.

Nodal y Cazzu tuvieron una hija a la que llamaron Inti. Facebook / Christian Nodal

En ese entonces, Nodal compartió la noticia de su ruptura con Cazzu, destacando el amor y el respeto mutuos que aún mantienen, especialmente como padres de su hija, Inti. Por su parte, la cantante argentina también se pronunció al respecto, sugiriendo que la separación se llevó a cabo en buenos términos.

Ángela Aguilar

La última relación de noviazgo de Christian Nodal fue con Ángela Aguilar. Esta noticia generó polémica ya que ocurrió al poco tiempo de su separación con Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron hace unos días. Instagram

A pesar de las críticas que provocó la relación, la pareja siguió adelante con su noviazgo y terminaron casándose en una lujosa Hacienda en Morelos.

