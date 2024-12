De Rafael Banquells a Enrique Guzmán: ¿quiénes fueron los amores de Silvia Pinal?

Silvia Pinal, quien murió el pasado 28 de noviembre, no solo es recordada por su trabajo en el cine, el teatro, la televisión y la política, también por los grandes amores que formaron parte de su vida.

En 2015, la legendaria actriz abrió su corazón en ‘Esta Soy Yo’, su libro de memorias, en el que no solo contó la historia de su vida y su carrera, también de los hombres que dejaron una marca en su vida, tanto buenas, como malas.

Su talento, increíble belleza y personalidad atrajeron a incontables hombres a lo largo de varias décadas, no solo de la industria del entretenimiento, también políticos y empresarios.

Silvia Pinal Instagram @michellesalasb

Los amores de Silvia Pinal

Rafael Banquells

Cuando era muy joven, Silvia Pinal audicionó para la compañía de teatro experimental que dirigía Rafael Banquells, quien quedó flechado con ella, aunque le doblaba la edad. Él le dio su primer protagónico en teatro.

Rafael Banquells, actor y director, fue su primer esposo, con quien se casó en 1947 cuando ella tenía 16 años y él 35, y su padrino de bodas fue Mario Moreno ‘Cantinflas’. Se divorciaron en 1952 y fruto de ese matrimonio nació Sylvia Pasquel en 1949.

El padre de Silvia Pinal, Luis G. Pinal, era muy estricto y cuando ella le anunció que se iba a casar, él le dijo que era muy joven y que no le iba a gustar el matrimonio, incluso trató de impedirlo, pero no lo logró. Años después, la actriz reconoció que su papá tenía razón.

Silvia Pinal reveló que aceptó casarse porque quería ser libre de la disciplina que vivía con su papá en casa.

Cuando ella tenía 17 años, él se convirtió en su manager, pues la actriz comenzó a tener más y más llamados, mientras que Rafael Banquells se quedó sin trabajo y comenzó a volverse celoso y estricto, por lo que Silvia Pinal decidió librarse de otra prisión.

“No tenía ni edad, ni idea para saber lo que era realmente el amor. Lo quise, sí, toda mi vida. Lo quise como el padre de mi hija, como el maestro y guía, como el hombre que me ayudó y me apoyó, lo quiso hasta como mi representante, pero a los 16 años, no podía saber qué es el amor”, confesó en su libro.

Silvia Pinal, Sylvia Pasquel y Rafael Banquells Instagram @sylviapasqueloficial

Arturo de Córdova

Con él protagonizó la película ‘Un extraño en la escalera’ en 1954. En un principio se llevaban muy mal, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Silvia Pinal reveló que Arturo de Córdova se expresaba muy mal de ella, pues él quería trabajar con otras actrices, sin embargo, se fueron haciendo amigos durante la filmación hasta que un día se fueron a cenar juntos después del trabajo.

Sin embargo, él le rompió el corazón cuando terminó con su romance a través de una carta en la que le señaló que la diferencia de edades entre ellos era la causa, pues él le llevaba 23 años.

Arturo de Córdova se fue a hacer una película en Brasil y la dejó, ella, desconsolada, buscó la manera de seguirlo y le pidió un préstamo a Gregorio Wallerstein, un magnate de la industria del cine, pero él se negó y le hizo ver que el actor era casado y que no iba a dejar a su familia.

Emilio Azcárraga Milmo

Silvia Pinal y el magnate de la televisión tuvieron una relación por cuatro años, sin embargo, los padres del empresario no la aceptaban por ser divorciada y tener una hija, ya que buscaban que él se relacionara con mujeres jóvenes de la alta sociedad.

“Él había enviudado y yo estaba divorciada, así que ninguno de los dos vimos problemas para iniciar una relación. Salvo que él tenía otra novia”, reveló Silvia Pinal en su libro.

Emilio Azcárraga tuvo que casarse con otra mujer, una socialité francesa llamada Pamela de Surmont, y según Silvia Pinal, ninguno de los dos fue feliz en ese matrimonio.

A pesar de todo, su amistad perduró hasta el día en que él murió el 16 de abril de 1997. “Era guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, nos quisimos mucho y hasta el último día de su vida estuve ahí con él”, dijo la actriz en 2019 durante una entrevista para el programa ‘Hoy’.

Gustavo Alatriste

Silvia Pinal y Gustavo Alatriste se conocieron en la casa de Ernesto Alonso cuando él todavía estaba casado, razón por la que la actriz no le dio mucha importancia.

En cuanto se divorció, buscó a Silvia Pinal y se casaron en 1961. Gustavo Alatriste se convirtió en productor recurrente de las películas de Luis Buñuel y Silvia Pinal protagonizó algunas de las cintas más memorables del director mexicano de origen español: ‘Viridiana’ de 1961, ‘El ángel exterminador’ en 1962, y el cortometraje ‘Simón en el desierto’ en 1965.

Fruto de ese matrimonio nació Viridiana en 1963, nombrada así en honor a la película de Luis Buñuel, pero la joven falleció en un accidente automovilístico en 1982.

Todo terminó cuando la ‘diva del cine de oro mexicano’ se dio cuenta de que Gustavo Alatriste le había sido infiel con la modelo Sonia Infante, hija mayor de Ángel Infante, uno de los muchos hermanos de Pedro Infante, quien, por cierto, también la pretendió. Finalmente se divorciaron en 1967.

“Era el hombre para mí, pero me era infiel y un día todo acabó, Alatriste y yo nos separamos cuando Viri tenía tres años. Es difícil aceptar cuando el amor se acaba y a él se le acabó tras nacer la niña”, confesó Silvia Pinal.

Tras el divorcio, él se casó con Sonia Infante y ella con Enrique Guzmán.

“Siempre nos vimos con mucho amor, tanto que desde aquella época conservo mi casa decorada al estilo japonés. Gustavo es el hombre al que más he amado”.

Enrique Guzmán

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron en el programa ‘¡Ahora Silvia!’, cuando la estrella de rock & roll asistió como invitado.

Él se enamoró de inmediato de ella y trató de conquistarla, pero la actriz dudó, pues era 11 años mayor que él.

Se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos: Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

La relación se desgastó por los celos y la violencia de él, problemas que fueron incrementando poco a poco.

“Enrique cada vez estaba más raro, su cambio de humor y estado de ánimo eran inexplicables. Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber ni cómo, llegó el primer golpe. Primero fue un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza…”, reveló la actriz en su libro.

Silvia Pinal confesó que incluso trató de matarla con un disparo, el cual solo le pasó rozando. Ella huyó de casa y la ayudó su amigo el doctor Teodoro Cesarman. Finalmente se divorciaron en 1976.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal Instagram @luisenriquegp

Conrad Nicholson ‘Nick’ Hilton

Silvia Pinal tuvo un romance fugaz con el tío abuelo de Paris Hilton, según reveló en ‘Esta Soy Yo’, lo conoció en la década de los 60 en Acapulco.

Según reveló la actriz, su relación con el magnate hotelero fue muy corta, pero linda.

“Con Nick salí como siete meses. Tuvimos un romance muy bonito, lo acompañé varias veces a Nueva York, y él venía a cada rato a verme a México. Era encantador, me hizo algunos regalos, pero a pesar de todo ello, no logré ver en él al hombre perfecto con quien soñaba compartir mi vida, así que terminamos y quedamos como amigos”, declaró.

Tulio Hernández

En 1982, se casó por cuarta y última ocasión con el político Tulio Hernández Gómez, quien en ese entonces era gobernador de Tlaxcala.

Desde entonces, Silvia Pinal incursionó en la política, primero como primera dama y directora del DIF local, así como del organismo de cultura del estado.

La actriz se casó con poco entusiasmo, pues la muerte de Viridiana Alatriste era muy reciente. Sin embargo, Tulio Hernández fue como un padre para sus hijos y estuvieron casados por 13 años.

Luego de separarse, ella ocupó cuatro cargos políticos: como diputada federal, asambleísta del Distrito Federal, senadora y secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).