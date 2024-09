Demandan a Miley Cyrus por presunto plagio a canción de Bruno Mars

Miley Cyrus enfrenta problemas legales y es que la cantante enfrenta una demanda de una plataforma de derechos musicales que la acusa de haber copiado partes de una canción del artista Bruno Mars para componer su éxito “Flowers”.

La empresa Tempo Music Investments presentó la demanda en la corte federal de Los Ángeles, alegando que la canción de la cantante incluye “explotación” no autorizada de elementos de “When I Was Your Man”, éxito de 2013 de Bruno Mars.

Según los documentos judiciales, el tema duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de la canción de Mars, incluyendo el diseño melódico y la secuencia del verso, la línea de bajo, partes del coro, elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas.

La demanda también nombra como co-demandados a los co-escritores de Cyrus, Gregory Hein y Michael Pollack, así como a varias empresas acusadas de distribuir la canción, entre ellas Sony Music Publishing, Apple, Target y Walmart.

Tempo Music Investments afirma ser propietaria de una parte de los derechos de autor de “When I Was Your Man” tras adquirirlos de Philip Lawrence, co-escritor de la canción junto con Mars, Ari Levine y Andrew Wyatt. Bruno Mars no figura como demandante en este litigio.

La compañía demandante busca una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto se determinará en el juicio, además de una orden judicial que prohíba a Miley Cyrus y a los demás demandados reproducir, distribuir o interpretar públicamente “Flowers”.

En la demanda, Tempo Music argumenta que “es innegable, basado en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”.

Además, alegan que Cyrus, Hein y Pollack “han creado una obra derivada de ‘When I Was Your Man’ sin autorización”.

“Flowers”, lanzada en 2023, se convirtió rápidamente en un éxito mundial.

