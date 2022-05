Denni Den y Jessica Díaz presentan una canción inspirada en el empoderamiento

Denni Den presentó su nuevo éxito musical titulado “Deja”, un sencillo junto a la también artista mexicana Jessica Díaz.

La canción ”Deja” de Denni Den y Jessica Díaz es una mezcla de pop urbano romántico y fresco. Su propuesta musical está basada en el empoderamiento, donde las artistas buscan inspirar a las latinas a dejar sus miedos a la hora de amar y abrirse camino a nuevas oportunidades.

La producción musical contó con la participación de Nico Legretti (ganador de premio Latín Grammy), y la autoría de Valeria Martínez (reconocida compositora de artistas como Sebastián Yatra, Danna Paola, entre otros).

El video que se grabó en una vieja gasolinera de Xochimilco en Cdmx, muestra la historia del reencuentro de viejos amores por medio de un viaje y flashbacks con el fin de recordar el sentimiento que nunca pudieron vivir por miedo a esos sentimientos.

En entrevista, Denni nos reveló que a pesar de que el dedicarse a la música no es fácil, ella ha forjado un camino lleno de resistencia que le ha permitido salir adelante.

Y aunque por un tiempo dejó de lado la música, mientras estaba enfocada en la actuación, decidió luchar por lo que más ama. “Voy a luchar por mis sueños cueste lo que cueste”, aseguró.

“Afortunadamente las puertas se empezaron a abrir, empezó todo mi proceso de cantante, pues a lo largo de dos años y medio he encontrado a las personas correctas que se han sumado a mi equipo y han creído en mí”, agregó.

Acerca de cómo eligió el genero, Denni Den nos contó lo siguiente. “El pop es un genero que me encanta, crecí con el pero el genero urbano, cuando lo escucho trae un ritmo que te pone a bailar, me encanta, entonces yo quiero cantar algo que me llene y que me sienta feliz de hacerlo, aparte de que todas mis canciones traen un mensaje de empoderamiento. Me siento identificada con el pop pero también con el reggaeton, porque el ritmo que trae es para disfrutar”.

Te puede interesar: Test: ¿Cómo saber si estás realmente enamorada?

Acerca de Denni Den

Actriz, cantante, compositora, bailarina y comunicóloga. Desde los 10 años despertó su gusto por la música, el arte y las letras.

Desde el 2006 ha participado en varias obras de teatro y proyectos audiovisuales como: “Falsa Identidad”, “La Reina Soy Yo”, “Los Mascabrothers” 2da Temporada y “Amo Despertar Contigo”, a la par comenzó su internacionalización con su gira “Colombia 2021” llevándola a posicionar su música fuera de México.

En el año 2020 inició su incursión en la música de manera profesional con su primer sencillo titulado “Sin Mí” y desde ese momento ha presentado varios éxitos musicales con los que ha llegado a los medios más representativos de su país y con los que logró millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales.

Acerca de Jessica Díaz

Originaria de Culiacán Sinaloa se ha desempeñado en las diferentes facetas que un artista puede tener en conducción, teatro, televisión, música y cine. Ha sido protagonista juvenil en televisión, sin dejar de lado sus destacados personajes en teleseries como, “Como Tú No Hay Dos” y “Simplemente María”; a la par fue finalista en “Así Se Baila”.

En su etapa musical logró que su tercer sencillo fuera tema principal de la novela “Como Tú No Hay Dos” el cual ganó el premio ASCAP Screen Music Award 2021 donde se reconocen a los compositores, autores y editores de las canciones más interpretadas del año. A la par logró posicionarse en el #3 en los Latin Charts de iTunes con “Bailame Suavecito” una canción en colaboración con Lorenzo Méndez.

Te puede interesar: ZURIA VEGA NOS REVELÓ 15 COSAS QUE NO SABÍAS DE ELLA