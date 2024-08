¿Deprimida? Revelan el estado de ánimo de Jennifer López tras su divorcio de Ben Affleck

La reciente solicitud de divorcio de Jennifer López de Ben Affleck captó la atención de los medios y fans por igual. A diferencia de la visible alegría de Affleck, quien fue visto sonriente en buena compañía, López parece enfrentar este momento con una mezcla de emociones que reflejan la complejidad del proceso.

¿Cómo se encuentra Jennifer López después de solicitar el divorcio?

Fuentes cercanas a Jennifer López revelaron que la cantante y actriz está pasando por un momento particularmente difícil. Solicitar el divorcio cuando debían haber estado celebrando el segundo aniversario de su boda con Affleck, fue especialmente duro para ella.

Según una entrevista concedida a la revista “People”, López se siente “molesta y decepcionada”. Si se toma en cuenta que ha estado bastante ausente de las redes sociales, un cambio notable dado su habitual actividad, se puede entender su estado de ánimo.

Jennifer López, según las mismas fuentes, no se siente cómoda en la mansión de Beverly Hills que compartía con Affleck, y que ahora está tratando de vender.

La residencia, valorada en más de 60 millones de dólares, está “llena de demasiados recuerdos”, lo que complica aún más su situación emocional.

López fue vista recientemente dentro de la mansión, mirando por uno de sus grandes ventanales, en una imagen que muchos interpretaron como una representación visual de su actual estado emocional.

¿Cómo está llevando el divorcio Ben Affleck?

Mientras tanto, Ben Affleck parece haberse recuperado más rápidamente. Fue visto disfrutando tiempo con sus hijos y amigos cercanos, incluidos Jennifer Garner y Matt Damon.

A pesar de los rumores de un nuevo romance con la actriz Kick Kennedy, que fueron desmentidos por su representante, la vida pública de Affleck contrasta fuertemente con la de López en estos momentos.

¿De qué forma JLo busca superar el divorcio?

A pesar de su visible tristeza, amigos y familiares cercanos a Jennifer López aseguran que está rodeada de mucho amor y apoyo.

Se describe que la decisión de divorciarse fue difícil pero necesaria, y aunque se siente aliviada de haber dado este paso, no ha sido fácil para ella. “Ella no quería el divorcio. Quería resolver las cosas. Se aman. Jennifer no es del tipo que se da por vencida”, indicó una fuente.

El escenario para ambos actores sigue evolucionando. Mientras que Affleck parece estar avanzando en su vida personal y profesional, López se encuentra en un proceso de recuperación y reajuste, tanto personal como en términos de vivienda y rutinas diarias.

Este proceso de divorcio, aunque doloroso, se presenta como un capítulo más en las ya públicas y tumultuosas vidas de estas dos figuras prominentes de Hollywood.