Descubre cuál fue la batalla legal que Shannen Doherty ganó antes de morir

Shannen Doherty, falleció el pasado 13 de julio tras luchar contra una larga enfermedad. A la actriz de Charmed le habían diagnosticado un cáncer de mama metastásico en etapa 4 en 2015.

La enfermedad regresó en 2019 después de un breve período de remisión. Durante este tiempo, Doherty además tuvo que enfrentar la crisis matromonial con Kurt Iswarienko, lo que exacerbó su estrés y dolor durante sus últimos años.

¿Qué batalla legal ganó Shannen Doherty?

El día anterior, la también protagonista de “Beverly Hills, 90210"pudo darle fin a otra ardua pelea que involucraba a su exmarido, Kurt Iswarienko. El 12 de julio, la artista firmó los documentos que pusieron fin a su matrimonio de manera unilateral. De esta manera, finalizó su proceso de divorcio, sin demandar apoyo conyugal, en un gesto de cierre personal ante su inminente desenlace.

¿Por qué se divorciaron Shannen Doherty y Kurt Iswarienko?

Doherty e Iswarienko se casaron en octubre de 2011 en Malibú, California, pero la actriz decidió divorciarse debido a la infidelidad de su esposo.

Los documentos legales revelan que Doherty acusó a Iswarienko de dilatar el proceso de divorcio, esperando que el cáncer terminara su vida antes de aceptar cualquier obligación financiera.

Esta acusación fue firmemente rechazada por el abogado de Iswarienko, quien afirmó que su cliente deseaba resolver amigablemente en septiembre de 2023.

Sin embargo, entonces Doherty rechazó estas afirmaciones, al asegurar que Iswarienko evadía reconocer la totalidad de sus ingresos durante los primeros años de su matrimonio.

Según Tara Furiani, amiga de la artista, Iswarienko “arrastraba los pies” para evitar pagar manutención durante la amarga batalla de divorcio que comenzó en abril de 2023.

¿Cómo terminó el proceso de divorcio?

En sus últimos meses, Doherty fue vocal sobre su situación, discutía abiertamente en su podcast “Let’s Be Clear” los desafíos emocionales y físicos que enfrentaba.

Estas conversaciones resonaron profundamente con su audiencia, mientras le proporcionaba una ventana a su lucha y resistencia frente a adversidades abrumadoras.

Amigos y simpatizantes se mostraron presentes en su vida mientras que lamentaron la falta de apoyo que ella percibió de su esposo durante estos tiempos críticos.

El acuerdo de divorcio se firmó el 12 de julio por Doherty y el 13 de julio por Iswarienko, lo que coincidió con el fallecimiento de Doherty a los 53 años.

A pesar de su diagnóstico de cáncer, Doherty se mostró positiva y con ganas de seguir adelante. “No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor”, dijo en una entrevista.

La actriz dejó un legado de valentía y apertura sobre su batalla contra el cáncer, además de un testimonio de la complejidad emocional y legal que implican los divorcios en circunstancias tan difíciles. Su vida y su lucha siguen inspirando a muchos a enfrentar con dignidad y fuerza los desafíos más duros.

