Descubre los libros que se transformaron en juegos de mesa

Los juegos de mesa siempre han tenido una cercanía con la literatura. Existen características comunes entre las personas que disfrutan pasar varias horas imaginando mundos mediante la lectura y aquellos que gozan de fantasear junto con sus amigos y seres queridos alrededor de un tablero de juego sobre una mesa.

Al igual que los libros, los juegos de mesa también cuentan con un autor que es el creador, o en este caso diseñador, del juego y aquellos juegos que al ser publicados y ser exitosos reciben varias ediciones. Está de más decir que las similitudes abundan al comparar los libros y los juegos de mesa.

Con esta cercanía, es lógico pensar que el mundo de los libros no solo se relaciona con los juegos de mesa, sino que ha tenido una influencia directa en algunos populares juegos.

La saga de Tolkien de El señor de los anillos

Ha inspirado infinidad de juegos, entre los que destaca el juego titulado simplemente “El señor de los anillos” y juego que actualmente se encuentra celebrando su 20o aniversario con una nueva edición conmemorativa. En este juego, creado por el alemán Reiner Knizia, no competimos entre nosotros, como estamos acostumbrados en los juegos de mesa. No, colaboraremos para destruir el poderoso anillo.

El monstruo de colores

Es otro ejemplo de libros que se transformaron en juegos de mesa, el cuento infantil de El monstruo de colores, escrito por la también ilustradora Anna Llenas y convertido a juego de mesa por Josep M. Allué, Dani Gómez. En este juego, los niños aprenderán sobre sus emociones, mientras ayudan al monstruo a que las conozca también.

Ex Libris

Pero la inspiración de los libros para los juegos de mesa no acaba ahí, pues existen otros juegos que aunque no se basan en ninguna historia existente, tienen una clara influencia como es el caso del juego Ex Libris, en el cual estamos encargados de una Biblioteca la cual esta próxima a ser inspeccionada y de nosotros depende tenerla en perfectas condiciones, con los libros debidamente acomodados, para ser los mejores evaluados.

Pathfinder

También existen juegos que, al igual que los libros, nos invitan a imaginar y a vivir en mundos distintos pues el juego se lleva a cabo en nuestra imaginación. Estos juegos, conocidos como juegos de Rol, tienen como principal elemento un libro de reglas que detallan el mundo en el que estaremos jugando y las acciones que tendremos permitidas. Juegos como Pathfinder nos pondrán en el papel de habitantes de un mundo medieval fantástico en donde las criatura mitológicas y la magia son cosas de todos los días.

En fin, está claro que existe una relación muy estrecha entre los libros y los juegos de mesa. Si eres un lector empedernido, te recomendamos que explores también las opciones que los juegos de mesa te ofrecen.

