‘Después de ti’, una cinta llena de amor, esperanza y amistad

Platicamos con Paulina Dávila sobre su nueva cinta ‘Después de ti’ que se estrena en enero del 2021 y en donde comparte créditos con Rodrigo Guirao.

Paulina Dávila y Videocine arrancarán con el pie derecho este 2021 con la cinta “Después de ti”, bajo la dirección de José Ramón Chávez y en la que también participa Rodrigo Guirao, Natalia Tellez y Giuseppe Gamba.

Dávila obtuvo el papel protagónico y le da vida a ‘Su’, una mujer que ha perdido al amor de su vida, con quien iba a casarse y quien de manera inesperada muere, lo que provoca que ella intente suicidarse, pero la rescatan sus dos mejores amigos.

Para salir de su estado emocional, la ‘Su’ debe seguir una serie de instrucciones que le pone su psicólogo, que incluyen conseguir una amiga y hacer las cosas que le gustan.

En entrevista para CARAS, Paulina Dávila relató que es una película en la cual desde un inicio José Ramón Chávez le ofreció el papel principal, aunque fue hasta que observó el guión cuando quedó encantada y aceptó.

“Tuve la posibilidad de trabajar con José Ramón en una película antes, y cuando estábamos acabando el rodaje de esa película, me contó un poquito de este proyecto y cuando me habla de la historia, me relata cómo es el personaje, en ese momento le dije, cuenta conmigo, me encanta. Fue muy lindo que él pensara en mí para el personaje de Su, desde que leí el guión, me enamoré de él y de la posibilidad de contar una historia sobre el duelo, amistad, cosas complejas que pasan en la vida, pero con un poco de humor y buena onda”, expresó.

Entre los retos que enfrentó la actriz fue mantener en la cinta esa esencia de comedia y drama para empatizar con el público la historia de su personaje.

“Mi mayor reto tenía que ver con el tono, con entender cómo transmitir lo que estaba viviendo realmente Su, que no es chistoso, pero con una ligereza, seguir con esa línea delgada entre una comedia o un drama, eso realmente para mí fue complejo y es algo que trabajamos juntos los actores y también de la mano del director”, dijo.

Paulina Dávila aseguró que ante la situación de este 2020, provocada por la pandemia, este filme va relacionado ante las pérdidas y ese sentimiento de acercamiento con los seres queridos.

“Lo que más pensé cuando la vi por última vez es un poco sobre este año hemos perdido cosas o nuestra cotidianidad, es este sentimiento de aceptar y de encontrar la paz en medio de eso y de sentirte solo, un sentimiento que en muchos se ha repetido este año y creo que muchos nos hemos acercado a nuestros amigos, familia o alejado de mucha gente que a los mejor considerábamos dispensables y te das cuenta que no”, aseguró.

De igual forma, garantiza que la película da un mensaje esperanzador, “es una película con la que te relacionas, empatizas y también hay luz”

“Después de ti” se presentará en todos los cines el próximo 8 de enero del 2021 y además de Paulina Dávila, se contará con la participación de Natalia Téllez, Giuseppe Gamba y Rodrigo Guirao.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

Te puede interesar: Las CARAS más guapas de la televisión