Donald Trump, como actor: ¿en qué películas sale el presidente de los Estados Unidos?

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , si bien es conocido por su papel en la política y el mundo de los negocios, también tiene una peculiar trayectoria en el cine y la televisión. A lo largo de varias décadas, Trump ha realizado múltiples cameos en películas y series, aunque generalmente se interpreta a sí mismo, en forma literal.

¿Cuál fue la primera aparición de Donald Trump en el cine?

El debut cinematográfico de Donald Trump ocurrió en 1989, en la película “Los fantasmas no pueden hacerlo” (Ghosts Can’t Do It), protagonizada por Bo Derek y Anthony Quinn. Trump interpretó a un empresario en una breve escena, pero su actuación no pasó desapercibida: recibió el premio Razzie al peor actor secundario. Este inusual drama romántico es recordado por su trama surrealista y el controvertido cameo de Trump.

¿Qué papel tuvo Donald Trump en Mi pobre angelito 2?

Una de las apariciones más emblemáticas de Donald Trump fue en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (Home Alone 2: Lost in New York), estrenada en 1992. En esta cinta familiar, Trump da indicaciones al joven Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en el Hotel Plaza, que en ese momento era propiedad del magnate. Este cameo se convirtió en un clásico y ha sido ampliamente recordado por los fanáticos de la película.

¿En qué otras películas participó Donald Trump?

Además de “Mi pobre angelito 2”, Donald Trump tuvo cameos en otras películas dirigidas al público familiar. En “Una pandilla de pillos” (The Little Rascals, 1994), interpretó al padre de Waldo, el niño rico de la historia, y en “Eddie” (1996), una comedia protagonizada por Whoopi Goldberg, aparece brevemente como un fan de los New York Knicks. En ambos casos, Trump se interpretó a sí mismo, en una forma de consolidar su imagen como figura recurrente en el cine de los años 90.

Curiosamente, una de las frases que dice en “The Little Rascals” se convirtió en un referente: “Eres el mejor hijo que el dinero puede comprar”

En la película de culto “Zoolander” (2001), dirigida y protagonizada por Ben Stiller, Trump aparece en la alfombra roja junto a su entonces pareja, Melania Knauss (ahora Melania Trump ). En la escena, el empresario elogia al protagonista diciendo: “Sin Derek Zoolander, el modelaje masculino no sería lo que es hoy”. Este cameo, aunque breve, dio un reflejo de su participación en eventos relacionados con la moda y el espectáculo.

Donald Trump tuvo un pequeño rol en “Amor a segunda vista” (Two Weeks Notice, 2002), donde compartió escena con Hugh Grant y Sandra Bullock. También participó en “Cómo triunfar en Wall Street” (The Associate, 1996) junto a Whoopi Goldberg, en una escena donde Trump, indignado, no logra obtener una mesa en un exclusivo restaurante.

En “Celebrity” (1998), de Woody Allen, Trump hace un breve cameo en el que menciona su intención de comprar la catedral de San Patricio para demolerla y construir un edificio. Aunque su participación es mínima, esta escena generó debates debido a su carácter satírico. Woody Allen incluso bromeó posteriormente sobre cómo habría preferido que Trump permaneciera en el mundo del espectáculo en lugar de entrar en la política.

¿En qué series de televisión ha salido Donald Trump?

Si bien Trump es conocido principalmente por su programa de televisión “The Apprentice”, también tiene apariciones en producciones diferentes, algunas de ellas muy exitosas a nivel internacional:

“El príncipe del rap” (The Fresh Prince of Bel Air): En un episodio de esta icónica serie de los 90, Trump y su entonces esposa Marla Maples visitan la casa de los Banks, generando una confusión cómica.

“Sexo en la ciudad” (Sex and the city): Aparece brevemente en un episodio de la segunda temporada, durante una escena en un bar donde se encuentra con Samantha.

“The Nanny” (1996): Participa como él mismo en esta popular comedia de situación protagonizada por Fran Drescher.

Participa como él mismo en esta popular comedia de situación protagonizada por Fran Drescher. “Spin City” (1997): Nuevamente se interpreta a sí mismo, pero participa como un consejero para el alcalde que necesita escribir un libro

¿Cómo ha influido su faceta de actor en su imagen?

Aunque estas participaciones suelen ser cortas y humorísticas, han contribuido a construir la imagen de Trump como un personaje mediático. Su habilidad para aprovechar las oportunidades de autopromoción es evidente en cada cameo, donde suele proyectar una versión exagerada de sí mismo.

Además de su participación en películas y series, principalmente con cameos de sí mismo, Donald Trump también posee una amplia filmoteca de documentales y películas sobre sí mismo.

¿Qué tan exitoso fue en el cine y la televisión?

En términos artísticos, las actuaciones de Trump no han sido aclamadas por la crítica. Sin embargo, su presencia en el mundo del entretenimiento lo consolidó como una figura reconocible antes de incursionar en la política. Fue nominado a varios premios Razzie por sus actuaciones y documentales, lo que subraya el tono polarizante de su carrera en Hollywood.

¿Cuáles son las curiosidades sobre sus cameos?

En “Mi pobre angelito 2" , su aparición fue una condición para que se pudiera filmar en el Hotel Plaza.

, su aparición fue una condición para que se pudiera filmar en el Hotel Plaza. En “54" (1998) , su cameo fue eliminado de la versión original, pero restaurado en la edición extendida para DVD.

, su cameo fue eliminado de la versión original, pero restaurado en la edición extendida para DVD. Woody Allen, director de “Celebrity”, declaró que lamentaba que Trump no se hubiera quedado en el mundo del entretenimiento en lugar de incursionar en la política.

Donald Trump, un personaje popular en Hollywood

Los cameos de Donald Trump reflejan su popularidad en los años 80 y 90, así como su habilidad para promover su marca personal. Muchas de sus apariciones ocurrieron en proyectos rodados en ubicaciones relacionadas con sus propiedades, como el Hotel Plaza en Nueva York, lo que le permitió estar presente en producciones icónicas.

¿Cuántos premios Razzie ha ganado Donald Trump?

Donald Trump ha sido galardonado con varios premios Razzie , que reconocen las peores actuaciones en cine. Ganó su primer Razzie por “Los fantasmas no pueden hacerlo” y recibió otros por su participación en documentales como “Fahrenheit 11/9” y “Death of a Nation” en 2019, lo que dio muestra de su estatus como una figura polarizante en la industria del entretenimiento.

Lista de películas y series en las que aparece Donald Trump:

Películas:



“Los fantasmas no pueden hacerlo” (Ghosts Can’t Do It) 1989

“Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (Home Alone 2: Lost in New York) 1992

“Una pandilla de pillos” (The Little Rascals) 1994

“Across the Sea of Time” 1995

“Eddie” 1996

“Cómo triunfar en Wall Street” (The Associate) 1996

“Celebrity” 1998

“Zoolander” 2001

“Amor a segunda vista” (Two Weeks Notice) 2002

“Marmalade” 2004

“54” (versión extendida) 2015

Series: