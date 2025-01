Eduardo Capetillo aclara si se opuso al compromiso de su hija Ale Capetillo

Eduardo Capetillo confesó si se opone al compromiso de su hija Ale debido a la diferencia de edad que existe entre la influencer y su prometido Nader Shoueiry, de origen libanés.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, Eduardo Capetillo abordó los comentarios sobre su supuesta oposición al compromiso de su hija. El famoso actor dejó en claro que respeta las decisiones de su hija Ale y mencionó que tiene una buena relación con su futuro yerno.

“Nader es un amor de muchacho. Ellos tienen que vivir sus procesos y si yo realmente los amo tengo que dejar que vivan... no puedo ser el papá metiche porque entonces estoy interfiriendo en algo que no me corresponde”, dijo y agregó que antes de que Nader le pidiera matrimonio a Ale, le pidió su bendición.

“Esos detalles son de un ser humano muy bueno”, destacó Eduardo feliz de que próximamente su hija se casará.

Eduardo reiteró la importancia de mantenerse al margen y de no meterse en los planes o las decisiones de su hija, a quien siempre estará dispuesto a apoyar. “Yo estoy cuando a mí me piden que esté. Si no, calladito me veo más bonito, porque ese es realmente el amor verdadero, cuando tú respetas. Ahora sí que vive y deja vivir”.

Finalmente, Eduardo dijo que se encuentra feliz de que Ale esté por iniciar una nueva etapa en su vida junto al hombre que ama. “Nader es un gran muchacho, me parece que son una pareja que están súper enamorados, súper comprometidos....”.