Eduardo Verástegui explica por qué se puso a rezar con Jorge Ramos estando al aire

Eduardo Verástegui interrumpió una entrevista con Jorge Ramos para detenerse y rezar, algo que tomó a los receptores de sorpresa ya que el programa estaba al aire.

Eduardo Verástegui interrumpió a Jorge Ramos para rezar

Ocurrió durante el programa ‘Al Punto’ de Jorge Ramos; ambos entablaban una parte de la conversación sobre el proyecto de Verástegui, que es la nueva pelócula ‘Sound of Freedom’ para abordar el tema de la trata de niños, y fue cuando Eduardo mencionó que le agradecía a Dios por ‘la bendición de realizar este largometraje’. Entonces, bajo esta premisa, aprovechó para sostener con Ramos qué sucede con la religión: “yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”, le dijo Eduardo a Jorge, cuando éste respondió, “soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo, y quisiera tener tu fe pero no la tengo”.

Estas últimas palabras fueron inspiración para Verástegui, quien, acto seguido, se puso a orar en el foro. “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén”.

Al terminar con esta lectura, Ramos le respondió, “te lo agradezco y lo respeto totalmente, pero esa certeza, esa fe, no la tengo”.

Fue en ‘Despierta América’ que Eduardo Verástegui dijo por qué se puso a rezar con Jorge Ramos en medio de la entrevista. “Trato de ser congruente y coherente en lo que creo... Fue un momento cuando el dijo ‘ojalá tuviera la misma fe que tú', me tocó el corazón”.