Eiza González publicó un duro mensaje que generó polémica: así se defendió

Eiza González, quien tuvo que evacuar su casa en Los Ángeles, pidió apoyo a las familias latinas afectadas por los incendios en el sur de California.

A través de sus historias en Instagram, la actriz mexicana reveló el miedo que ha vivido en medio de esta catástrofe, además, ha dado algunas actualizaciones de cómo ayudar.

“Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Estoy en shock y pánico absoluto saliendo de mi casa. Sabiendo que lo más probable es que sea la última vez que la vea y sin saber qué viene después. Escuchar a mis seres queridos llorando y entrando en pánico, perdiéndolo todo. No queda nada más que rezar. Es la peor pesadilla y no termina. Tengo el corazón roto, destrozado”, escribió la famosa hace unos días.

Eiza González responde a quienes la critican por pedir ayuda para los latinos

La actriz de ‘Baby Driver’ compartió en sus redes sociales un documento que reúne los nombres de familias de origen latino que han sido víctimas del fuego en California, así como links a las páginas de donaciones.

“Estas son algunas de las queridas familias latinas que perdieron todo. Si alguien que esté leyendo esto siente deseos de ayudar desde lejos, estas familias probablemente no recibirán mucha atención y un dólar puede cambiar sus vidas”, escribió Eiza González.

Además, señaló que ella también se sumará a las donaciones y pidió a seguidores que, si no pueden donar, ayuden a compartir el link para llegar a más personas.

“A mis Latinos por favor si pueden donar algo. Lo que sea para ayudar a nuestra gente que se quedó sin nada. Hoy por ellos mañana por ti”, añadió.

Sin embargo, esta publicación ha causado polémica, pues algunos usuarios le han cuestionado si solo los afectados latinos importan, pero ella no se quedó callada y respondió de forma contundente.

El usuario andy20thcentury (sin fotos ni seguidores), escribió: “¿Nadie más importa?”, a lo que Eiza González respondió: “Todo el mundo importa. He estado compartiendo mucha ayuda para todos, desde personas hasta animales. Eres bienvenido a publicar en tus redes sociales sobre lo que te sientes inclinado a apoyar y crear conciencia”.

Eiza González responde a las críticas Instagram @eizagonzalez

A pesar de la gran cantidad de comentarios negativos y críticas a la actriz, son muchos más quienes la defienden y le agradecen su apoyo.

“Como siempre los güeros bien ofendidos en los comentarios por que quieren que todo gire en torno a ellos nada más”; “Si no van a donar no opinen, quejarse no sirve de nada, por lo menos ella está haciendo algo, mas apoyo y menos quejas”; “Gracias por ayudar a esas personas vulnerables que los medios no han volteado a mirar”; “Hermosa Eiza. Qué linda persona eres. Un gran orgullo para nuestro México. Claro que vamos a apoyar”; “Que importante es que les estés dando voz a esas familias latinas”, son algunos de los comentarios.

Desde que los incendios comenzaron en el sur de California, Eiza González ha difundido información de cómo ayudar a las víctimas, no solo latinos, a todos los afectados, incluso a los animales. En un principio, incluso ofreció refugio a los necesitados.