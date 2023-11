El duro mensaje que Brad Pitt recibió de uno de sus hijos, ¿qué le dijo?

En medio de la ya tensa relación entre Brad Pitt y sus hijos tras la separación de Angelina Jolie, se dio a conocer un mensaje que revela la profundidad de los resentimientos de uno de sus hijos adoptivos, Pax Jolie-Pitt.

Este mensaje, lleno de reproches e insultos, habría sido enviado por Pax Jolie en pleno Día del Padre.

El mensaje filtrado

Según informes de Daily Mail y TMZ, Pax Jolie-Pitt, actualmente con 19 años, habría redactado un mensaje lleno de críticas hacia su padre adoptivo. Lo sorprendente es la fecha escogida por Pax para hacer pública esta peculiar declaración. El mensaje, compartido en una presunta cuenta del joven, acusa a Brad Pitt de carecer de empatía y consideración hacia sus cuatro hijos menores.

De acuerdo con lo reportado por los medios británicos y estadounidenses, este es el texto del mensaje que recibió Brad Pitt: “Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo”.

Revelaciones impactantes

En el mensaje, Pax relata el temor que, según él, Brad Pitt infunde en sus otros hijos, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Acusa al actor de hacer de sus vidas un “infierno constante” y le recuerda que, por más que intente proyectar una imagen diferente, la verdad saldrá a la luz eventualmente.

“Has hecho de las vidas de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!”, concluye el mensaje fechado en 2020.

Los antecedentes del conflicto

Este mensaje resuena después de que en 2019 se anunciara el divorcio de Brad y Angelina, que supuestamente fue desencadenado por una fuerte pelea entre el actor y su hijo Maddox. Las acusaciones de Angelina llevaron a una investigación sobre el comportamiento de Pitt, que determinó que los hechos no ocurrieron como se presentaron y que no había consumido alcohol, como se especulaba.