El duro mensaje que compartió Jennifer Love Hewitt: “Pasé por mucho y nadie se enteró”

Jennifer Love Hewitt compartió un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram, acompañando una selfie sin maquillaje y con un corte de pelo corto. En la descripción, la actriz reveló que vivió momentos difíciles durante el año pasado, que mantuvo en privado, agradeciendo la discreción.

“Este año atravesé por mucho que nadie sabía, y estoy agradecida por esa privacidad” dijo la artista, quien además destacó la dicha de ser madre y aprender nuevas habilidades, como la repostería.

Reconoció la importancia de dedicar tiempo para su bienestar mental, físico y emocional, “comprendí que está bien tomarme tiempo para mí misma mental, física y emocionalmente. Recé y manifesté mucho. Me reí a carcajadas más que nunca. Tuve el resfriado más largo de mi vida. Me vi obligada a tener más fe de lo normal”, dice la publicación.

También compartió experiencias como el resfriado más largo de su vida, descubrió el amor por el ejercicio para su salud mental, y asumiendo riesgos para alcanzar sus sueños más grandes. “aprendí a amar el ejercicio como una ganancia para mi salud mental. Tomé riesgos en mis sueños más grandes. Me sumergí más profundamente en el dolor y pude soltar más. Sentí a mi mamá cerca de nosotros y vi señales de que estaba presente. Me despedí de cosas que no aportan positividad a mi vida y dejé espacio para muchas cosas buenas en 2024. Celebré 10 años con mi chico”, escribió Jennifer Love.

De igual manera compartió que se realizó tatuajes y se encuentra feliz “ Me hice algunos tatuajes. Y realmente permití que cualquier cosa que necesitara aprender me enseñara. Y aquí estoy, feliz, bendecida, agradecida y llena de esperanza”.

Jennifer Love Hewitt nació el 21 de febrero de 1979 en Waco, Texas, y es una talentosa actriz, cantante y productora estadounidense. Desde temprana edad, Hewitt mostró inclinaciones artísticas y comenzó su carrera en el entretenimiento a los tres años, cuando participó en concursos de belleza infantil y fue descubierta por agentes de talento.

A lo largo de su carrera, Jennifer Love Hewitt ha participado en una variedad de proyectos cinematográficos y televisivos, como “Heartbreakers”, “The Tuxedo” y la serie de televisión “Almas Perdidas”, donde interpretó a Melinda Gordon, una mujer con la habilidad de comunicarse con los espíritus.