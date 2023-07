El emotivo encuentro de Nicola Porcella con su mamá en LCDLFM

Nicola Porcella lleva casi dos meses encerrado en La casa de los famosos México. Y anoche, recibió la vista inesperada de su mamá, Fiorella Solimano, quien sorprendió a los habitantes con su belleza y carismática personalidad.

Al abrirse las puertas, la madre del peruano anunció: “No vino Thalía pero vine yo”, mientras corría a los brazos de su hijo para abrazarlo. Luego de saludarlo, la señora continuó con los demás habitantes de la casa: Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Jorge Losa, Emilio Osorio, Barby Juárez y Wendy Guevara. Al saludar a esta última, Nicola la presentó a su mamá como “su esposa”, a lo que Fiorella respondió: “Hola, Wendy. Trátalo con cariño, trátalo con cariño”.

Y la señora no llegó con las manos vacías. Después de platicar y bromear con los compañeros de su hijo, Fiorella le entregó a Nicola una carta de su hijo, Adriano.

El actor y exfutbolista leyó las palabras que le escribió su pequeño de 11 años, llevando a los habitantes hasta las lágrimas.

“Hola, pa. Si lees esto es porque sí lo dejaron pasar y quiero que sepas que te extraño mucho, pero no quiero verte porque significaría que saliste eliminado. Pero aun así salgas, estoy orgulloso de todo lo que has logrado, deja de menospreciarte porque tú eres mejor que Messi (no en el fútbol). Ahorita tú eres tu mayor rival, así que no te dejes manipular y cree que tú eres el más grande porque así eres para mí”

“Tal vez yo no pueda ir, pero recuera que soy tu fan número uno. Me debes un viaje porque me invitaron a la Rivera Maya pero no pude ir porque estás encerrado. Por favor, cuídate, no golpees más puertas u otras cosas, deja de mostrar el potro y tu pipi chiquito que ahora todo México sabe que lo tienes chiquito, pero sobre todo te amo, te extraño y espero que la próxima vez que te vea seas un campeón”

“Espero volver a ver una película mientras pedimos comida y yo me quedo dormido. De Adriano para el mejor papá del mundo y el más pipi chiquito, eres el mejor”.

Por su parte, la señora Fiorella Solimano se volvió tendencia en redes sociales, y ya es llamada ‘la suegra de México’, dándole a Nicola el apoyo de miles de seguidores del reality gracias al carisma de su bella mamá.