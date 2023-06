Sergio Mayer y otros protagonistas de los momentos más tensos de la gala de La Casa de los Famosos México

Cada gala de eliminación en La Casa de los Famosos México es un evento donde salen las declaraciones y momentos de lo más tensos. Algunos han sido estos.

Sergio Mayer contra Ferka en su eliminación de LCDLFM

La última eliminada (25 junio) fue Ferka, y Sergio Mayer no se guardó nada para decirle por qué la elige para irse de La Casa. “Me pongo aquí porque consdidero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho no deberías estar en La Casa de los Famosos. No sé si te das cuenta, pero estás con dos grandes personalidades con grandes trayectorias, que son Bárbara [Torres] y Raquel [Bigorra]. Se te dio la oportunidad y has tenido 3 semanas para ser convincente en tu historia de amor [con Jorge Losa] que no ha generado empatía, sino vergüenza”.

Ferka habló de su salida y de las palabras de Mayer: “mis primeras palabras al entrar, cuando tomé esa copa de champagne, lo dije, ‘cada quien entrega lo que tiene’, y ese señor no tiene nada bueno que entregar”.

“Duerman con los ojos abiertos”, la advertencia de Sofía Rivera Torres

El 18 de junio los elegidos a eliminación eran Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres y Poncho de Nigris; Sofía fue eliminada, y cuando se despidió de sus compañeros en La Casa, les advirtió que debían ‘dormir con los ojos abiertos’.

“Les digo desde acá afuera, todo cambia. Se están cocinando muchas estrategias, nos están empoderando a quienes salimos, y les aviso que ahí adentro nadie está a salvo. Cuenten que estamos trabajando muy de la mano de la jefa para ver qué se nos ocurre a mí y a Marie [Claire Harp] para darles qué pelotas o curvas, qué retos, dificultades, y sobre todo, qué enfrentamientos entre ustedes, famosos. Ahora en adelante duerman con los ojos abiertos”, fueron las palabras que dio desde una transmisión a los habitantes de La Casa.

Marie Claire Harp contra Poncho de Nigris

Marie Claire Harp, Sergio Mayer, Jorge Losa y Nicola Porcella fueron los primeros nominados a eliminados de LCDLFM. La venezolana Marie Claire fue la primera en irse, pero no dejó de lado las actitudes de Poncho de Nigris y tampoco se reservó comentarios contra él.

Cuando se conectó con La Casa, mandó un mensaje contundente presentador, que aún está participando: “espero que ganes esto, porque es tu último proyecto profesional, tienes ya casi 50 años, están ya viejo ruco, mi amor. Esto no es lo que pasó hace 20 años, esto es nuevo, es una nueva generación, mi rey, acuérdate; a las mujeres no se les trata tan venenosamente, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, la mujer siempre puede estar encima de ti cuando le dé la gana”.