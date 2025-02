¿El hijo de Luis Miguel se lanzará como cantante? Esto dijo Aracely Arámbula

En diciembre pasado, el político Antonio Pérez Garibay aseguró que el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Micky Jr., estaba próximo a lanzarse como cantante, y dijo que el chico tiene mucho talento.

Durante una entrevista con la periodista Inés Moreno a finales del año pasado, el papá del piloto ‘Checo’ Pérez detalló que Miguel Gallego, hijo mayor de ‘La Chule’, quien estaba por cumplir 18 años el 1 de enero de 2025, lanzaría su carrera musical muy pronto.

“Estamos haciendo muchas cosas con ‘La Chule’, con los niños, y lo hago con muchísimo cariño”, dijo el político. “Mickey Junior viene muy fuerte el próximo año (ya que) es su lanzamiento en Europa, a nivel mundial y viene algo muy grande, van a estar muy orgullosos. Estoy seguro que Mickey va a superar al papá y a la mamá (...) guapísimo, cantando”.

Según dijo el también empresario, Miguel Gallego Arámbula solo estaba esperando a cumplir la mayoría de edad para destaparse como cantante.

Aracely Arámbula desmiente el lanzamiento musical de su hijo

Durante un encuentro con los medios, Aracely Arámbula aseguró que no hay planes de que su hijo se involucre en el mundo del espectáculo y ambos, Miguel y Daniel, siguen firmes con su decisión de mantenerse fuera del ojo público.

“La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso. Estamos concentradísimos en Perfume de Gardenia, ellos en sus escuelas. Me tienen ellos prohibido que hable de ellos, así que ellos mismos me dijeron: ‘Ya, no queremos saber nada’”, declaró la actriz.

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel quieren seguir en el anonimato

Pese a que Miguel Gallego ya cumplió los 18 años, el joven no tiene ninguna intención de lanzarse ni como cantante ni como modelo, como habían especulado medios españoles, y está concentrado en sus estudios.

La intérprete hizo hincapié en que sus hijos prefieren mantenerse en el anonimato total y no quieren que su vida sea puesta al descubierto, pese a que sus padres son populares figuras del mundo del espectáculo.

“Si a ellos les gustaran las cámaras, aquí estarían al lado mío porque además Daniel es muy chistoso y a Miguel también le gusta la actuación, les llama la música, les llama todo eso. Ojalá que hereden la voz de por allá”, señaló.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron una relación de cuatro años que aún arrastra polémica. Se les vio juntos por primera vez en Acapulco en 2005 y más tarde fueron fotografiados en Venecia, Italia.

En 2006 confirmaron que estaban esperando a su primer hijo en común y el 1 de enero de 2007 nació Miguel Gallego Arámbula en Los Ángeles, California.

El 18 de diciembre de 2008 llegó al mundo Daniel, su segundo hijo, quien también nació en Los Ángeles.

Poco después la pareja se separó y Luis Miguel se mantuvo lejos de la vida de sus hijos, tal como lo ha revelado Aracely Arámbula en varias ocasiones.

Aunque en su infancia los niños fueron presentados públicamente, luego de la separación de sus padres en 2009 se mantuvieron en el anonimato total y Aracely Arámbula ha mencionado en varias ocasiones que es el deseo de sus hijos mantenerse lejos del ojo público.