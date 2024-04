El peculiar incidente que vivió Renata Notni cuando uno de sus vestidos le jugó una mala pasada

En cada una de sus apariciones públicas, Renata Notni presume de un porte único que empata con su alucinante belleza, fusión que incluso llega a dar la apariencia de que todo es perfecto. No obstante, la perfección está muy alejada de la realidad que vive la artista y recientemente lo comprobó al relatar un accidente que vivió con uno de sus atuendos, el cual la puso en apuros y la orilló a abandonar un evento antes de lo que tenía planeado.

¿Qué le pasó a Renata Notni? La “emergencia de moda” que tuvo que librar

A través de su cuenta de Instagram, Renata rememoró cómo vivió este singular momento que la puso en aprietos por varios minutos. “Estoy en un evento, increíble todo, y de repente, sentada en el primer tiempo de la cena siento como ‘airecito’ en el cuerpo. Pensé: ‘voy al baño a checar que todo esté bien con el vestido, que el zipper esté donde tiene que estar’, porque apenas estaba empezando la noche”, explicó la actriz sobre los instantes previos a que se percatara de la “emergencia de vestuario” que se le presentó.

“Agarré mi bolsa y me tapé, por si algo se hubiera roto o lo que sea. En cuanto me paro de la silla, sentí perfectamente que mi cierre está abierto, pero de arriba hacia abajo, o sea estaba roto y se me abrió todo el vestido en plena cena”, dijo Notni divertida, rememorando lo que tuvo que hacer para tratar de solucionarlo.

Reanata se dio cuenta de que su vestido se rompió mientras estaba cenando Getty, Instagram

Así logró sortear este penoso momento

Sumado a su narración, Renata Notni posteó una imagen en la que se ve el vestido totalmente abierto, dejando expuesto parte de su abdomen y cintura. Según la anécdota de la novia de Diego Boneta, inmediatamente se percató de que era algo que no tenía solución, al menos no de manera instantánea, por lo que optó por abandonar el evento e irse a su casa.

Pese a los inconvenientes, Renata Notni salió bien librada de la situación gracias a que un miembro del personal de vigilancia del lugar se dio cuenta de que estaba en apuros y le ofreció su ayuda. De modo que la actriz le pidió de favor pasarle su celular, lo que el hombre hizo amablemente e incluso se cercioró de que abandonara la cena sana y salva, acompañándola al auto que la llevó a su hogar.