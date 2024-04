Maite Perroni vivió un peculiar incidente en una galería de arte que le costó casi 20 mil pesos

Lo que pintaba para ser un día tranquilo en la agenda de Maite Perroni, se convirtió en una tarde caótica que sin duda alguna recordara durante mucho tiempo. Esto después de que protagonizara un desafortunado episodio en el que en cuestión de minutos, destruyó piezas de arte valuadas en miles de pesos.

Los caóticos movimientos de Maite Perroni que resultaron en la destrucción de varias obras de arte en la CDMX

De acuerdo con información recopilada por el programa de espectáculos “Ventaneando”, Maite Perroni acudió a una conocida galería de arte ubicada en la Zona Rosa, en el centro de la Ciudad de México. Ahí, la artista dio un mal paso que terminó por envolverla en un incómodo momento por el que tuvo que responder económicamente.

“Hace unos días asistió a una galería de arte en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, donde había piezas carísimas, finísimas que tiró. Entonces la hicieron pagar lo que rompió”, explicó Ricardo Manjarrez sobre cómo se dieron los hechos y por qué la actriz debió cubrir un pago durante su visita.

Sobre el incidente, se sabe que todo se trató de un descuido, pues mientras Maite Perroni apreciaba una de las obras exhibidas, un mal movimiento causó que cayera al piso. Como un reflejo, la cantante trató de sostener la pieza, sin embargo, esto ocasionó que otro de los artículos también cayera, dando paso a una especie de “efecto dominó” que generó importantes destrozos en la galería.

Maite Perroni se convirtió en mamá por primera vez en mayo de 2023 Instagram @maiteperroni

Cuánto dinero tuvo que pagar Maite Perroni por piezas las que “destrozó”

Si bien no fue algo que Maite haya hecho intencionalmente, sí se hizo responsable de las pérdidas que esto provocó, pues el hecho de que se tratara de un accidente, no significaba que no representara una pérdida para el recinto cultural, ya que tal como funcionan otros espacios dedicados al arte, es a través de la venta de sus exhibiciones que generan ganancias.

Sobre el monto que la artista tuvo que pagar, se sabe que fue un estimado de 20 mil pesos, cantidad que habría cubierto el total de los artículos que quedaron inservibles para ser mostrados en las salas.