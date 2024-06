El mordaz comentario de Lupita Jones sobre la renuncia de Martha Cristiana de Miss Universo: ¿qué dijo?

La renuncia de Martha Cristiana a la dirección de Miss Universo México sigue dando de qué hablar. Tras la polémica generada por la negativa del certamen a incluir a mujeres transgénero, Lupita Jones, quien estuvo al frente del concurso por más de dos décadas, ha expresado su opinión al respecto.

En una conferencia de prensa el pasado 24 de junio de 2024, Cristiana expresó su decepción y denunció la falta de verdadera inclusión dentro de la dirección del certamen en México. La actriz y modelo, que asumió el puesto hace solo unas semanas, decidió abandonar la organización debido a la negativa para incluir a mujeres transgénero en el concurso.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza”, manifestó la exdirectora.

Por qué renunció Martha Crisitana a Miss Universo México

Cristiana explicó que sus expectativas al asumir la dirección del concurso incluían un enfoque progresivo respecto a la inclusión por edad e identidad de género, similares a otros capítulos internacionales de Miss Universo. Sin embargo, tras ocho semanas en el cargo, se dio cuenta de que las promesas de inclusión no se cumplirían.

“Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera”, declaró Cristiana. Durante la conferencia, también señaló que el empresario cubano Osmel Sousa, parte de la junta directiva, había sido un obstáculo para implementar sus ideas de inclusión.

La mordaz reacción de Lupita Jones, ¿qué dijo?

Como era de esperarse, los medios buscaron la reacción de Lupita Jones, quien dirigió Miss Universo México por más de dos décadas.

En una conferencia de prensa en San Luis Potosí, donde promocionaba la obra de teatro “Las leonas”, un reportero le preguntó a Jones su opinión sobre Martha Cristiana en Miss Universo.

La respuesta de Jones fue breve y mordaz: “Pues ya no la veo, pues ya ni está”, dijo entre risas. “Mira esto no es fácil, perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Sorry”.

¿Se burló Lupita Jones?

Las palabras de Lupita Jones han sido interpretadas por muchos como una burla hacia la renuncia de Cristiana. Sin embargo, Jones también comentó que dirigir un certamen de belleza como Miss Universo México no es una tarea fácil y que la salida de Cristiana refleja la dificultad de asumir tal responsabilidad.

Lupita Jones y su futuro en Miss Universo México

Ante la pregunta sobre si consideraría volver a dirigir Miss Universo México, Jones fue clara al expresar que no tiene intenciones de regresar bajo las nuevas reglas que la organización ha impuesto.

“Obviamente no, lo he dicho desde que empezaron a cambiar las reglas de que yo no estaba de acuerdo con ciertos cambios y cada día se pone peor el asunto”, afirmó en una transmisión en vivo.

Sin embargo, dejó una puerta abierta a la posibilidad de volver si se realizaran cambios significativos que alinearan al certamen con sus ideales.

“Si cambiaran las cosas por supuesto que sí, me encantaría. Si volviera a ser un evento que verdaderamente sea para enaltecer la imagen de la mujer en el mundo y no convertirlo en un circo mediático”, dijo.

La renuncia de Martha Cristiana y la reacción de Lupita Jones han puesto de manifiesto las tensiones dentro de la organización Miss Universo México en relación a la inclusión y la representación de la diversidad.

Mientras Cristiana abandona el certamen mientras denuncia transfobia y falta de inclusión, Jones se mantiene crítica sobre la dirección actual y las nuevas reglas del concurso, aunque no cierra del todo la posibilidad de un regreso si se implementan cambios que reflejen sus valores.

