El papá de Beyoncé tendrá un biopic, ¿aparecerá la cantante? Esto se sabe

Mathew Knowles es el padre de Beyoncé y tendrá su biopic. Género que está de moda en los últimos años al llevar al cine los secretos de las vidas de los famosos.

Una nueva tendencia se avecina, es el enfoque en personalidades que más que ser las estrellas, son sus creadores, es el caso de Matthew, quien estuvo detrás del famoso grupo Destiny´s Child, que lanzó a la fama a Beyoncé, quien actualmente sigue vigente como una de las cantantes más exitosas.

Próximamente se estrenarán las películas de Bob Marley, Bob Dylan y Maria Callas, y conforme se reducen los famosos, se irán hacia los creadores, y sin duda, el señor Knowles es uno muy importante.

Esto se sabe de la biopic de Mathew Knowles

El padre de Beyoncé y Solange, ya se asoció con la productora Say Unkel Entertainment para trabajar en la adaptación de sus memorias de 2017, que se titularon: Racism From the Eyes of a Child.

El proyecto está ya muy avanzado, el guión ya está terminado y de acuerdo con la revista Variety, la película se centrará en la primera mitad del libro, la cual narra la infancia de Mathew en Alabama a principios de la década de 1960.

Esta historia está marcada por los disturbios raciales, donde fue uno de los seis únicos estudiantes negros que asistieron a una escuela para blancos y participó en numerosas protestas pacíficas durante las que sufrió diversos ataques, como quemaduras.

Beyoncé, quien además de cantar, compone, ha incluido varias referencias de la infancia de su padre en sus canciones y videos. No puede descartarse que todo eso que vivió Mathew haya influido en lo que ahora es la intérprete de “Crazy in love”.

Mathew explicó que su gran inspiración fueron personas como Martin Luther King Jr., Albert Turner y Ralph Abernathy a la hora de convertirse en un activista.

¿Saldrá Beyoncé?

La respuesta es no, al menos no por el momento, ya que en la primera parte del libro no sale su hija, la también actriz.

A menos que cambien de opinión y se incluya la parte de Destiny’s Child, que es lo que al gran público podría interesarle.

Es curioso que su padre tenga antes su vida en el cine que ella, aunque así como es de creativa, no es de dudarse que próximamente lo haga, toda vez que se ponen de moda los libros de memorias, como el de Britney Spears “The woman in me”.