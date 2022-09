El resort en Cancún que te dejará sin aliento

Hacer un viaje, así sea una costumbre regular, es algo que requiere planearse como un evento irrepetible e inolvidable, por eso es importante elegir un destino que lo tenga todo: belleza, gastronomía, diversión, confort y claro, lujo.

Lo mejor es que ese destino esté cerca de ti, con diversas opciones de vuelos para llegar en el momento que te convenga; pero, lo más importante al planear un viaje, es contar con la certeza de que tendrás el hospedaje ideal.

Cancún en la mira

Desde hace muchos años, Cancún se ha convertido en el principal interés de viajeros nacionales y extranjeros, porque más allá de una excelente publicidad de boca en boca, cuenta con infinidad de razones que hacen de este, el destino preferido de quienes esperan por unas vacaciones extraordinarias.

Escenarios que parecen salidos de una pintura en tonos turquesa y pastel, un clima inigualable, incontables opciones de entretenimiento, deportes, vida nocturna, alternativas gastronómicas, cultura, diversión y mucha fiesta hacen de Cancún el lugar favorito para viajar por placer o para celebrar algo importante.

Un resort-destino

Elegir dónde dormir parecería simple, pero para la mayoría de las personas es un must, especialmente si desean relajarse, descansar y divertirse en su hotel, teniendo el mar turquesa de arena suave y blanca como telón de fondo y decidiendo prácticamente no salir porque no es necesario, incluso, porque no se antoja perderse de lo que un resort-destino como Breathless Cancun Soul Resort & Spa ofrece a sus huéspedes.

De opulencia vanguardista, servicio impecable, ambiente vibrante, estilo chic y localización estratégica entre el mar Caribe y la hermosa laguna Nichupté, a solo 3.2 KM del centro de Cancún y 25 minutos del aeropuerto, este resort abre sus puertas a viajeros socialmente sofisticados que aman observar el mar desde el balcón de su confortable suite o desde la piscina Infinity en un exquisito rooftop.

Por otra parte, si eres un viajero foodie estarás más que feliz, ya que cuenta con 10 opciones gastronómicas gourmet a la carta para satisfacer cualquier antojo, entre platillos asiáticos, franceses, mexicanos, italianos o del mar y 10 bares para elegir el mejor ambiente con música de Dj y coctelería artesanal, para dormir menos tiempo del acostumbrado. Aunque claro, siempre serán bienvenidos los snacks, o un café y postres selectos para no dejar de consentirte.

Live Big and Breathe Deep

Vive en grande hasta quedar sin aliento es el lema de Breathless Cancun Soul Resort & Spa que más allá de ofrecer un espacio lujoso para el descanso, ha pensado en todo para disfrutar de unas vacaciones inolvidables y llenas de fiestas en la piscina, noches temáticas, degustaciones de tequila, puestas en escena y espectáculos de arte en vivo.

Ahora bien, si eres más de estilo fitness, entonces querrás estar en primera fila en las clases de Yoga, windsurf, pesca, paddle, ping pong, STRONG 30, voleibol de playa, baile, entre otras actividades. Además, encontrarás su gimnasio disponible de día y noche, por eso ¿quién querría salir del resort?

Asimismo, si te gusta el arte culinario podrás disfrutar de una clase de cocina asiática, pero lo que definitivamente no puedes perderte es un tratamiento en el equipado Spa by Pevonia® de clase mundial, que te enamorará a primera vista con su circuito de hidroterapia, su salón de belleza y su bar de jugos.

¿Celebras algo importante?

Breathless Cancun Soul Resort & Spa se hará cargo de todos los detalles para festejar a lo grande un evento significativo, ya sea desde organizar una cena romántica a la luz de las velas hasta una reunión de mayor tamaño, como un aniversario, despedida de soltera e incluso ¡tu boda!.

Es cuestión de contactar previamente a sus planificadores de eventos para que te diseñen un traje hecho a la medida para esa ocasión especial. Para reservar y conocer más de este maravilloso resort puedes visitar su web.

