El significado detrás de la reciente foto de Shakira que generó debate en internet

Shakira sigue tan activa en redes sociales como siempre, por eso es que una selfie no resultaría extraño en lo absoluto. Excepto si viene acompañada de una descripción con lo que parece ser una indirecta a ni menos que la novia de su ex, Clara Chía. ¿Por qué sucedió esto?

¿La foto de Shakira es indirecta a Clara Chía?

“Chiaroscuro”, fue la palabra que la colombiana eligió para compartir una selfie sin precedentes en Instagram. La gente entró en debate por ser un término muy similar al ‘Chía’ de Clara Chía. Pero el Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática tiene un significado para esta palabra —y nada tiene que ver con la pareja del ex de Shakira.

El claroscuro, palabra proveniente del italiano chiaroscuro, es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos. Esta técnica permite crear mayores efectos de relieve y modelado de las formas, a través de la graduación de tonos lumínicos. Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática

Considerando que en la selfie sale Shakira con un sutil sombreado en el rostro, con claros y oscuros sobre sus facciones, da razones para añadir la literata palabra. No es de sorprender que una de las celebridades más inteligentes del planeta (cuyo IQ ronda en los 140 puntos), guste de subir este tipo de términos —que por la naturaleza de la palabra, generó gran debate entre sus seguidores. Hablamos de la misma mujer que haya descubierto a su ex pareja Gerard Piqué de una manera peculiar. Y es que desde hace unos días rondaba en el internet la teoría de que la cantante colombiana lo descubrió gracias a una mermelada. Cuando ella pasaba varios días fuera de casa y ocurrían los hechos, se gastaba una mermelada que curiosamente no era del agrado del futbolista, por lo que sólo había una explicación y es que alguien más la tomaba.

Tal día como hoy de 2011, Shakira asumió públicamente su relación con el deshonrado Gerard Piqué.



Hoy, 12 años después, supuestamente anunció el título de su esperado álbum, "Chiaroscuro". No olvidemos que el segundo nombre de su amante es “Chía”. 🫣 pic.twitter.com/V3Km2ambyR — Suite 16 (@suitedieciseis) March 30, 2023

chiaroscuro es la forma de arte donde se juega con la luz y sombra para resaltar la belleza de la pintura, ella es una obra de arte https://t.co/UU6rgSXltb — ' (@taykirahaze) March 29, 2023