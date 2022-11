El video por el que Kate del Castillo y su papá están dando de qué hablar

Por un video que se volvió viral, comenzó a preocupar la salud de papá de la actriz Kate del Castillo.

El actor Eric del Castillo fue captado en un video sin poder reconocer a su hija Kate. Las imágenes del reencuentro del actor con su hija inmediatamente circularon en redes sociales, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del actor, pues lo primer que hizo fue preguntar quién era ella.

En el video se observa que la intérprete de La Reina del Sur, visitó por sorpresa a sus padres y acudieron a un restaurante donde la madre de Kate la abrazó entre gritos de sorpresa, mientras que Eric aparentemente no reconoció a su hija.

“¡Ay, no! Ay no. No. No”, se escucha decir a la mamá de Kate, mientras que Eric pregunta, ¿quién es?. Instantes después le dijeron que era su hija y regresó a verla con sorpresa y se acercó a abrazarla.

En redes sociales se dice que supuestamente el actor no habría reconocido a su hija por problemas de memoria. No obstante, cabe recordar que el actor sufre degeneración macular, enfermedad que causa problemas en la vista, por lo que tal vez debido a este padecimiento no habría podido reconocerla. Incluso él mismo ha dicho que ya no distingue algunos detalles y necesita usar lentes oscuros para que no le lastime la luz.

Kate del Castillo reafirma que no desea ser madre

Por otro lado, la actriz que recientemente cumplió 50 años negó la intención de querer adoptar un hijo, incluso recalcó que nunca ha querido tener propios. La intérprete de Teresa Mendoza en La Reina del Sur confesó en un encuentro con la prensa que jamás ha tenido ganas de ser madre, y que si así fuera ya lo hubiera hecho. “Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis ex parejas”, dijo.

Te puede interesar: LA RAZÓN POR LA QUE SANDRA ECHEVERRÍA Y LEO DE LOZANNE SE SEPARARON

HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS PRESUMEN SU RELACIÓN COMO NUNCA ANTES

Las joyas de Christian Nodal