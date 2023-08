Ella es Nirvana Hank, hija de Hank Rhon que padeció esta adicción

La hija más joven del empresario y político Hank Rhon decidió ser transparente en redes sociales al compartir su historia contra el alcoholismo, adicción que padecía desde la adolescencia y que hoy en día ha superado, logrando mantenerse más de dos años sobria. Así lo relató en el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez ‘El Rincón de los Errores’, donde la joven veinteañera habló con sinceridad sobre el difícil camino para internarse en rehabilitación y superar esta adicción.

¿Quién es Nirvana Hank?

Nirvana, de 22 años, es hija menor de Hank Rhon y María Elvia Amaya Araujo, quien era diputada federal (recordemos que Hank incursionó en la política como Presidente Municipal de Tijuana de 2004 a 2007). María Elvia murió el 8 de septiembre de 2012 por cáncer de médula; la pareja tuvo a María Guadalupe, Jorge Carlos y Nirvana Hank Amaya, pero él reconoció de forma legítima a los hijos que María Elvia tuvo de su relación anterior. Asimismo, el empresario tiene varios hijos más de relaciones pasadas.

¿Qué le pasó a Nirvana Hank?

Nirvana reveló en 2022 que llevaba dos años viviendo en sobriedad, y decidió hablar abiertamente del tema para dar consciencia sobre este problema. “Pude tocar fondo hace dos años y un mes a tal nivel que le pude pedir ayuda a mi papá y agradezco a Dios que pude recibir esa ayuda, que pude estar en una clínica, que después pude vivir en un grupo con una casa de medio camino, y después pude seguir a vivir mi vida”, dijo en su momento.

Con Mariana Vega, confesó que la pérdida de su mamá a los 12 años le detonó una depresión y que en el mundo de las fiestas y salidas nocturnas encontró un grupo de pertenencia, lo que la orilló al alcoholismo. “En esta vida me tocó tener un gran ángel, que es mu mamá, y se manifestó, y me ayudó. Porque yo era tan soberbia que nunca en mi vida habría pedido ayuda. No me lo atribuyo a mí, la verdad”, dijo Nirvana a Mariana y Efrén.

Contó el momento en que la internaron en una institución, de la que ella no sabía mucho. “El hubiera es el lugar que más desprecio. Creo que todo es perfecto, y creo que si mi mamá siguiera viva, también yo habría estado anexada”, comentó, “creo que el destino que he tenido es el que me tocaba y me levanté de las circunstancias”.

Nirvana, quien es amazonas galardonada —deporte por el que sufrió un fuerte accidente físico— ahora da conferencias, hace videos hablando de su experiencia con el alcoholismo y está en planes de abrir un centro de rehabilitación en México.