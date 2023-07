Murió la mamá de Andrea Legarreta; ¿quién fue y qué promesa le hizo?

El mundo del espectáculo se encuentra de luto por el fallecimiento de una figura cercana a una de las celebridades más queridas de México. En la tarde del 30 de julio de 2023, se dio a conocer el sensible deceso de la señora Isabel Martínez, también conocida como doña Chabelita, la mamá de la presentadora y actriz, Andrea Legarreta.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Andrea Legarreta despidió a su madre con palabras llenas de amor y gratitud, destacando la inmensa importancia que tuvo en su vida. La relación entre madre e hija era cercana y llena de cariño, como lo reflejó Andrea en su mensaje de despedida:

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito.”

Así agradeció Andrea Legarreta a su mamá

Una de las partes más emotivas del texto de despedida a su madre fueron los agradecimientos que le dedicó.

“Gracias por TANTO mi preciosa!! Gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia… Por la fuerza que nos dabas!! Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos!! ¡¡Gracias por ser nuestra porrista oficial!! Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto!!!! Gracias por darme la vida!! Sin duda nos tocó la mejor mamá!! Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mi!! A mi papi!! A tus nietos!! A tus hermanos!! Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas!! Con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron… Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca… Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo…”

Instagram

La promesa de Andrea Legarreta a su mamá

Andrea Legarreta finalizó su mensaje con una emotiva promesa.

“Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida!! Todos lo haremos… Se que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños!! Y eso haré amorcito!! Seguir adelante a pesar de que mi corazón está destrozado!! Todos lo haremos por ti amor!! ¡¡Cómo quieres vernos!! Cómo me decías siempre TÚ SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti mi reina !! Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad! Vuela alto amor!! Dios contigo mi reina!! Nuestra CHABELITA!! Gracias!! Gracias!! Gracias!! Descansa amorcito… Aquí te cuidamos a mi papi… Te amamos amor eterno!! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo… Por y para ti…”

Andrea Legarreta prometió honrar la vida de su madre y ser feliz, siguiendo adelante a pesar del dolor que siente por la pérdida. Su legado de amor y fortaleza inspirará a sus seres queridos a mantenerse unidos y seguir adelante en su ausencia.

Quién era Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta

Instagram

La mamá de Andrea Legarreta, también conocida afectuosamente como “doña Chabelita”, era la señora Isabel Martínez.

Isabel Martínez fue una fuente de apoyo y aliento para su hija. Reconocida por haberle brindado amor, fuerza y aliento, siendo su porrista oficial en los momentos difíciles de la vida.

Estuvo felizmente casada por 57 años, con el padre de Andrea, Juan Legarreta. Donde según su hija, siempre se preocuparon por hacer de ellos un lugar seguro, donde su paciencia, entrega y amor los hizo sentirse protegidos.