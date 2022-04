Platicamos con Elle Smith, reconocida como Miss USA y Breanna Myles, también conocida como Miss Teen USA, acerca de lo que para ellas representa la belleza y cómo utilizan sus redes sociales y la plataforma de Miss Universo, para trabajar a favor de la sociedad.

Por Jorge Alférez

Elle Smith y Breanna Myles

Junto con Smile Train, las reinas de belleza, visitaron la Ciudad de México para conocer el trabajo que realiza la organización para tratar a pacientes con labio y paladar hendido. Y fue durante su visita, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlas y platicar con ellas sobre todo el trabajo que hay detrás de su reinado.

¿Cómo ha sido trabajar con Smile Train?

Elle: Para mí, conocer de primera mano las historias, a los pacientes y sus familias es increíble. Además, lo que me gusta de Smile Train es que ofrecen un tratamiento completo, pues no solo se enfocan en la cirugía, sino que brindan atención y seguimiento para los pacientes y sus familias.

¿Cuál es la mejor parte de trabajar con Smile Train?

Breanna: En cualquier situación puedes escuchar y conocer de todo, pero el hecho de vivirlo y estar presente para ser parte de la organización es increíble. El poder conocer a los niños, su historia y sus familias es una gran oportunidad.

Como reinas de belleza, ¿qué significa para ustedes representar a Miss Universo alrededor del mundo y de esta manera, poder trabajar en conjunto con diversas orginizaciones?

Elle: Es un gran orgullo y responsabilidad. Creo que al ser voceras de organizaciones como Smile Train y hacerlo de la mano de una gran organización como Miss Universo es increíble. El trabajo principal es el de educar a mucha gente, en cuanto al trabajo para nosotras, creo que es muy valioso el poder conocer y ser testigo de tantas cosas que se hacen a nivel mundial. Hoy puedo decir que, incluso cuando deje la corona, me gustaría seguir trabajando con la organización y en conjunto con Smile Train. La intención principal es la de educar y buscar que más gente se sume a las causas sociales.

Breanna: El estar presentes, ser parte del equipo, ser testigos del trabajo que se realiza con las diversas organizaciones es increíble. Asimismo, creo que una de las cosas más valiosas es el poder retribuir a la comunidad y no solo local sino mundial.

¿Qué mensajes les gustaría compartir con las niñas que hoy las ven como modelos a seguir?

Elle: Les diría que crean en ellas mismas, pero también que se sepan únicas y que sepan que todo aquello que quieren crear y ser, lo encuentran en su interior. No debemos compararnos con otras, pues lo que tenemos y lo que somos nos hace únicas.

Breanna: Me gustaría decirles que crean en ellas mismas y en sus sueños. Yo fui esa niña que veía a las Misses y soñaba con convertirme en una algún día, de estar en sus zapatos y cumplir sus sueños. Les diría que es muy importante y necesario creer en sus propios sueños y trabajar por ellos.

¿Cómo ven los cambios que se han sucitado en los estándares de belleza a los que antes estábamos acostumbrados?

Elle: ¡Aleluya! Hoy más que nunca se reconoce la belleza y la diversidad, y una vez más hablamos de la necesidad de no vernos iguales, pues qué aburridos y qué mal no ser inclusivos. Mientras más inclusiva y diversa sea nuestra comunidad, más valiosa también será. Debemos reconocer nuestras diferencias. Los estándares de belleza existen, pero sabemos que muchos son irreales, la gente hoy más que nunca debe saber que eso no está bien.

Breanna: Los estándares de belleza siempre han existido y existirán, pero debemos ser conscientes de que hay belleza en cada persona, y que debemos confiar en nosotros para permitirnos ser quienes realmente somos, pues eso es lo que nos hace únicos y especiales y eso es lo más bello.

A ustedes, ¿qué las hace ser bellas?

Elle: Siempre crecí escuchando y tomando como ejemplo a mujeres que hablaban de lo que las hacía bellas, pero hoy, para mí, lo que me hace ser bella es mi ambición y mis ganas de crecer e ir por más, además de mi capacidad de retribuir a los demás. Nunca me conformé con un “no” y eso es algo que agradezco hoy.

Breanna: Creo que la confianza es mi mayor fortaleza y lo que me hace ser bella. Crecí con ciertas inseguridades y limitantes, y la realidad es que todos tenemos inseguridades y malos días, pero el poder continuar y confiar en nosotras mismas es lo mejor que podemos hacer.

¿Cómo consideran que pueden afectar las redes sociales a la idea de belleza y perfección?

Breanna: Hoy día que vivimos a través de las redes sociales en donde vemos todo lo lindo y lo más perfecto posible, creo que es importante recordar que el internet puede ser utilizado como una gran plataforma, pero no es necesariamente la vida real y no deberíamos compararnos con lo que ahí vemos… Claro que nos gusta publicar fotos e historias bonitas, pero también nos interesa compartir y documentar la realidad

Elle: Creo que las redes sociales han alterado y afectado a la idea de la vida perfecta, lo cual resulta agotador y poco viable. Sin duda, son una gran plataforma, pero creo también que, hoy más que nunca, existe una necesidad de erradicar la idea de perfección. Todos tenemos malos días, y el poder hablar de eso es muy bueno. Sigue habiendo un estigma en cuanto a la salud física y mental, por lo que abrir la conversación hacia una necesidad de expresión y visibilidad de la realidad es fundamental.

¿Cómo les gustaría ser recordadas al término de su reinado?

Elle: Al ser Miss USA, trato de hacerlo a mi manera y sin recurrir a la idea de la mujer perfecta, pues al final del día, Miss USA es una mujer como cualquiera. Quiero que la gente me recuerde como alguien cool, (risas), pero también como alguien que no tuvo miedo de ocupar su lugar y lo hizo sin miedo al qué dirán y luchando por los y las demás.

