Ellos son los tres hijos de Jean-Claude Van Damme que siguen sus pasos en el cine

Jean-Claude Van Damme dijo en una entrevista en diciembre pasado que a pesar de vivir bajo el mismo techo, la relación con sus hijos no era la mejor. La declaración del actor belga sorprendió a varios, y es que los tres siempre se han mostrado en buenos términos con él.

El protagonista de filmes de acción mencionó que la relación con sus tres hijos no es como todos piensan. “Cuando empecé a triunfar lo di todo, pero ellos nunca lo van a entender. Incluso cuando esté muerto, no lo entenderán. Mis hijos me admiran mucho, pero tienen celos de mí", sentenció.

¿Cuánto hijos tiene Jean-Claude Van Damme?

La estrella de Soldado Universal tiene tres hijos, dos son fruto de su relación con la experta en fitness Gladys Portugues, y el tercero de Darcy LaPier, con la que mantuvo varios litigios judiciales. Se trata de Kristopher Van Varenberg, Bianca Bree y Nicholas Van Varenberg.

¿Quién es Kristopher Van Varenberg y a qué se dedica?

El mayor de los hijos de Van Damme debutó en 1992 en la película Soldado Universal de Roland Emmerich, donde interpretó a la versión más joven del personaje Luc Deveraux, que era el papel de su padre.

Kristopher tiene una carrera en cine en películas como Soldado universal: Regeneración (2009), Juego de asesinos (2011), Bienvenido a la jungla (2013), Mátalos a todos (2017), Operación rescate (2018) o más recientemente en Darkness of Man (2024). Todas con un mismo elemento en común: todas están protagonizadas por su padre.

El actor de 37 años se ha declarado fan de Donald Trump y siguió los pasos de su padre en las artes marciales.

¿Quién es Bianca Bree y a qué se dedica?

Los inicios como actriz de Bianca Bree (34) también estuvieron conectados con la filmografía de su padre, participando en filmes como El patrullero: Patrulla fronteriza (2008) y U.F.O. (2012). Su carrera empezó a despuntar en solitario con Paranormal Activity Security Squad (2016), Fury of the Fist and the Golden Fleece (2018), con Danny Trejo, y El asesinato de Nicole Brown Simpson (2019), con Mena Suvari.

Bianca también ha desarrollado su carrera en la producción de diversos proyectos, así como en la dirección y la actuación de videoclips de artistas como Nick Frost. Además, en su vida son igual de importantes las artes marciales y el fitness.

¿Quién es Nicholas Van Varenberg y a qué se dedica?

Nicholas Van Varenberg ha sido el hijo más problemático de Van Damme, quien en 2018 era condenado a un año y medio de libertad condicional tras declararse culpable de conducta desordenada. Sin embargo, su padre lo apoyó para que apareciera en películas como Kickboxer: Contrataque (2018), Darkness of Man (2024) y Mátalos a todos 2 (2024).

A diferencia de sus hermanos, Nicholas ha demostrado ser más artista compartiendo en sus redes sociales su amor por la pintura y el piano.