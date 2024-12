Elton John perdió la vista por una infección ocular que le impidió al compositor ver su musical

Elton John de 77 años de edad, contó hace poco tiempo que una infección ocular le había quitado la visión en su ojo derecho. Ahora, ante el público presente en el estreno del musical El diablo viste de Prada, del que ha escrito la banda sonora en el teatro The Dominion en el West End de Londres (Inglaterra), habló sobre sus problemas de salud y las dificultades para continuar con su carrera debido a la situación que atraviesa.

“Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado, sonó bien esta noche”, dijo el intérprete a quien le resultó difícil ver su nuevo musical porque ha perdido la vista de un ojo tras contraer una infección.

“Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo el que estaba sano en verano no está en su mejor estado. Tengo esperanza y ánimo de que todo irá bien, pero en este momento estoy un poco estancado”, añadió Elton.

El cantante declaró que esta situación de salud ha puesto en peligro el futuro de su carrera. “Puedo hacer esto, ir a estrenos o posar en las alfombras rojas, pero ir al estudio y grabar no lo sé porque, para empezar, no puedo ver la letra de las canciones”.

Elton John se encuentra lidiando con una visión limitada en un ojo, después de que en septiembre contó que el proceso de sanación está llevando su tiempo.

“Estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y tomará algún tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”.