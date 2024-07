Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, explicó por qué coqueteó a Cazzu en redes

En los últimos días el hermano mayor de Ángela Aguilar, Emiliano Aguilar, ha sido objeto de polémica debido a las declaraciones que ha hecho respecto a la relación de la princesa del regional mexicano con Christian Nodal.

Primero porque no considera que el intérprete de Adiós amor sea su cuñado, ya que asegura que aún no lo conoce. Poco después de la boda de los cantantes, hizo una declaración en la que confesó que no fue invitado por su hermana a la celebración de su matrimonio.

¿Emiliano Aguilar coquetea con Cazzu?

Ahora, Emiliano Aguilar “coqueteó" con la expareja de Christian Nodal, la argentina Cazzu, al poner emojis de fuego en una publicación reciente de la trapera.

Cazzu publicó un post para celebrar el segundo aniversario de su álbum Nena Trampa, publicación a la que reaccionó Emiliano.

Para muchos seguidores, este gesto fue visto como un apoyo hacia la rapera argentina debido a la abrupta manera en que acabó su relación con Nodal y la rapidez con la que él inició su romance con Ángela Aguilar.

Horas más tarde, la reacción de Emiliano en la publicación desapareció, lo cual aumentó los rumores.

Algunos indicaron que buscaron el comentario sin encontrarlo, generando incertidumbre sobre si Emiliano eliminó el mensaje o si fue Cazzu quien decidió intervenir para evitar más notificaciones.

Emiliano Aguilar explica por qué fue su comentario para Cazzu

Ahora se sabe que Emiliano Aguilar fue quien borró los “fueguitos” que le colocó a Cazzu y, en su lugar, comentó otra cosa a modo de disculpa.

“Mi comentario no fue para ofender, la verdad sí me gusta mucho su música, aquí andamos a la orden”, se puede leer en el nuevo comentario que dejó Emiliano Aguilar en la última publicación de Cazzu en Instagram.

La noticia sobre el supuesto apoyo de Emiliano a Cazzu y su posible exclusión de la boda ha generado un debate considerable en redes sociales, manteniendo a los seguidores atentos a las reacciones de los involucrados y las posibles explicaciones.

