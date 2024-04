¡Emotivo reencuentro! Madonna invitó a sus primas a un show y las volvió a ver después de 25 años

Madonna, la icónica Reina del Pop, sorprendió a su audiencia en Tampa, Florida, al revelar la presencia de dos primas especiales entre el público de su reciente espectáculo del “Celebration Tour”.

Esta reunión marcó la primera vez en 25 años que la artista y sus primas compartieron un momento juntos, subrayando el valor de la reunificación familiar en el ámbito público.

Madonna se reúne con sus primas tras 25 años sin verse

Durante el concierto, la Reina del Pop hizo una pausa para reconocer a sus familiares sin señalarlos directamente, con lo cual les permitió disfrutar del show desde la comodidad de su anonimato.

“Tengo a dos primas que están entre la audiencia esta noche. No las estoy señalando. Sólo digo que mi madre es su tía y no las he visto desde hace mucho tiempo”, compartió Madonna desde el escenario, así confirmó que el reencuentro era un momento significativo tanto para ella como para sus primas.

Madonna y la maternidad

Más allá de los vínculos familiares, Madonna también aprovechó la oportunidad para expresar sus pensamientos sobre la maternidad.

La artista, madre de seis, compartió su percepción de la maternidad como una experiencia transformadora y fundamental en su vida. “Todo lo que he hecho en mi vida, no tiene sentido en comparación con ser madre”, confesó, subrayó que la maternidad es su logro más significativo y que es un trabajo de tiempo completo que trasciende cualquier éxito profesional.

La estrella, conocida por éxitos como “Material Girl”, ha mantenido una relación estrecha con sus hijos Lourdes y Rocco, frutos de relaciones anteriores, y sus cuatro hijos adoptivos. A través de sus palabras, Madonna resaltó la importancia de hablar sobre la familia, el amor y el apoyo continuo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de cuatro décadas de carrera.

La gratitud con sus seguidores

La reunión familiar y la reflexión sobre la maternidad no fueron los únicos momentos emotivos del concierto. Madonna también expresó su gratitud hacia sus fans por el apoyo incondicional recibido a lo largo de los años. “Gracias por su amor y apoyo durante cuatro malditas décadas. No lo doy por sentado”, afirmó, en un momento de genuino reconocimiento a la contribución de sus seguidores a su larga y exitosa carrera.

Un tour de celebración

El “Celebration Tour” de Madonna es una gira mundial que conmemora sus 40 años de carrera musical. La gira comenzó en julio de 2023 y ha visitado ciudades de Norteamérica y Europa. El show presenta una selección de los éxitos más icónicos de la cantante, así como algunos de sus temas más recientes.

Madonna es considerada una de las artistas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera ha vendido más de 300 millones de discos, ha ganado 7 premios Grammy y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El emotivo reencuentro de Madonna con sus primas y sus palabras sobre la maternidad y sus fans nos recuerdan que, más allá de ser una ícono del pop, es una mujer con una familia y un corazón que sigue palpitando con fuerza.