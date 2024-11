En quiénes se apoya Camila Sodi durante la hospitalización de su mamá: el tierno video que lo revela

Camila Sodi no se ha alejado de su mamá, Ernestina Sodi, desde que la escritora fue ingresada de emergencia al hospital hace casi tres semanas, luego de sufrir dos infartos al miocardio.

La actriz y su familia atraviesan por un momento muy difícil, de hecho, el pasado lunes 4 de noviembre, compartió en redes sociales un mensaje en el que reveló que se cumplían 18 días de la hospitalización de su mamá y dio pocos detalles sobre su estado.

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, escribió Camila Sodi.

Camila Sodi dio pistas del estado de su mamá Instagram @camilasodi_

El apoyo de Camila Sodi en estos duros momentos

A través de sus historias de Instagram, la ex de Diego Luna compartió una foto de lo que parece ser el techo de un hospital y escribió: “Life lately (la vida últimamente)”. Además, publicó la foto de un dibujo de lo que parece ser un corazón, lo que da pistas de lo que le ocurrió a Ernestina Sodi.

Sin embargo, Camila Sodi también quiso presumir que sus gatos han sido parte de su soporte emocional en esta situación.

En el clip compartido en su Instagram, se puede ver a dos gatos acostados sobre cobijas color beige. La actriz acompañó esta historia con la canción de Molly Drake “Happiness”, demostrando que, en medio de la tormenta, sus dos mascotas le brindan algo de felicidad.

Los gatos de Camila Sodi son su suporte emocional Instagram @camilasodi_

Camila Sodi agradece a sus seres queridos

En su publicación de hace unos días, la sobrina de Thalia agradeció el apoyo de sus seres queridos mientras ella ha estado entregada al cuidado de su madre.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto”.

“No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, finalizó.