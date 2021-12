EnPortada Ricky Martin en su mejor versión

Platicamos con el cantante sobre su regreso a México, el éxito en sus conciertos, su faceta como padre y su apertura a un diálogo constante.

Por Alejandra Morón @CARASméxico

Ricky Martin, quien este 24 de diciembre celebra 50 años de vida, ha sabido compaginar su papel de padre, esposo y profesional de una manera única. No solo eso, su lado altruista brilla tanto como sus demás facetas y cuando se trata de hablar sin tabúes, sabe cómo hacerlo.

Pese a la pandemia de la covid-19 que atraviesa el mundo, el cantante boricua ha sabido mantenerse en la cima. Su último concierto, junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, fue todo un éxito y su regreso a los escenarios mexicanos sin duda prometen mucho.

Junto a su esposo, Jwan Yosef, Ricky Martin ha sabido ser un padre ejemplar para Renn, Lucia, Matteo y Valentino, a quienes les guía y por quienes vive. Por ello, para el cantante es importante dejarlos ser y sentir en libertad.

“Para mí es muy importante que mis hijos no tengan miedo de decir ‘te amo’. Puedo ser un papá bastante cursi”, confesó a CARAS México.

Y es que él sabe que el amor no debe ni tiene por qué esconderse y, desde que habló sobre sus preferencias sexuales, ha sido un ejemplo para aquellos que aún temen gritar a los cuatro vientos a quién aman.

“Compartí con el público mi orientación sexual porque ya no podía más, pero cuando lo hice, vi la reacción de hombres y mujeres mayores, y otros no tan mayores, que me dicen: ‘gracias Ricky'”, expresó.

No te pierdas la entrevista completa en nuestra edición de enero y descarga la edición digital a través de Zinio y Magzter.

EN ESTA EDICIÓN PODRÁS ENCONTRAR…

Además, en esta edición encontrarás todas las fotos la cena navideña que organizó el empresario Carlos Bremer en honor a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Monterrey, a la que asistió el gobernador de Nuevo Léon, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, y en la que cantaron Lucero y Mijares.

No te pierdas a la generación mexicana que hace 20 años hizo una revolución creativa en nuestro país.

No te pierdas la entrevista completa en nuestra edición de enero y descarga la edición digital a través de Zinio y Magzter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

No te pierdas: