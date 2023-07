Eric del Castillo se siente triste por la muerte de tantos amigos

El actor Eric del Castillo confesó que, tras la muerte de varios actores de la época de oro del espectáculo en México, se siente triste y deprimido, pues parece que se está quedando solo y es de los últimos actores que quedan de esos tiempos.

Durante una entrega de premios hace unos días, el histrión comentó: “Me da tristeza estar solo, estar tan solo, ya mis compañeros se han ido la mayoría, me estoy quedando solo. Me tocó hablar, todavía con Andrés García; me tocó darle un abrazo a López Tarso, y voy volteando, y me voy quedando solo”.

Además, al comentarle sobre la salud de la también actriz Silvia Pinal, del Castillo respondió: "¿Que está malita? ¿Se han dado cuenta que ya no tenemos figuras? Nos estamos quedando solos, de verdad. Ya no hay un Jorge Negrete, un Pedro Infante, una Marga López, una María Félix. Yo nunca me consideré un actor, yo estoy en esta profesión por vocación”.

También comentó que durante su juventud, se sentía atraído por doña Silvia, pues tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en varias ocasiones: “Todo mi cariño, todo mi amor, toda mi admiración. Una mujer hermosa, yo trabajé con ella y le traía muchas ganas. Era yo soltero y se lo dije: ‘te me fuiste’. Bueno, nos dimos un beso en otra telenovela real, real”.

Sin embargo, aseguró que nunca hubo una relación amorosa entre ellos.

El padre de Kate del Castillo recientemente cumplió 89 años, y también contó a los medios cómo celebro su cumpleaños. Al respecto dijo: “Ahora me tocó ser el mayor de los actores, antier cumplí 89 años allá en San Miguel de Allende; me festejó mi mujer, mi hija Verónica y mi nieto, muy contento”.

Sobre la ausencia de su hija menor durante su festejo, el actor respondió: "¿Kate? Ella es harina de otro costal”. La actriz no puso estar presente para la celebración del cumpleaños de su padre debido a que vive fuera de México.