Erik Rubín confesó que seguirá viviendo en casa de Andrea Legarreta hasta esta fecha

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron ponerle fin a su matrimonio. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Lo cierto es que aunque la separación llegó, ambos están viendo qué hacer con la relación en el futuro, por lo que Erik Rubín se irá de la casa momentáneamente —al momento él y Andrea siguen viviendo juntos.

Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen viviendo juntos por esta razón

Los famosos que procrearon juntos a sus dos hijas: Mía y Nina, publicaron un video en el que escribieron un extenso mensaje en el que resumen su linda historia de amor que ahora será parte del pasado —o al menos eso están revisando.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal... Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”.

Semanas después de la noticia, Erik Rubín hizo una inesperada declaración y Andrea Legarreta rompió en llanto. Durante su visita al programa HOY, Erik Rubín aprovechó para hablar respecto a las críticas que la ex pareja ha recibido tras anunciar su ruptura. “La parte complicada es cuando lo haces público y entonces entran las teorías de todo mundo, pero al final muy afortunados porque hemos recibido mucho amor; en verdad nuestros amigos y nuestra familia nos han hecho sentir afortunados. Pero bueno, no puede faltar el clásico meme, aunque la verdad hay muy buenos”, comentó.

Ahora en una entrevista que otorgó el cantante a Maxine Woodside reveló que todavía vive en la misma casa que Andrea Legarreta, aunque en la terapia les recomendaron dejar de vivir juntos —cosa que sí planea hacer Rubín.

“No he salido [de la casa] está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir, esa es la verdad”, dijo Erik a Maxine. Mencionó que no ha dormido bien, “muchas noches con pesadillas, sin poder dormir bien. Pero yo soy una persona positiva, y sé que todo esto ya nos está trayendo cosas nuevas y que desde el amor todo se acomoda”, añadió.