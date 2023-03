Erik Rubín hace inesperada declaración y Andrea Legarreta rompe en llanto

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron juntos tras anunciar su separación. La ex pareja sorprendió a los televidentes ya que el cantante fue entrevistado por la conductora que se conmovió durante la plática en la sección “La Tina”, del programa “Hoy”.

Tras anunciar su separación después de más de 20 años de matrimonio, Erik Rubín acudió al programa junto con su hija Mia Rubín, para promocionar el nuevo proyecto familiar que protagonizarán.

Durante su visita al programa, Erik Rubín aprovechó para hablar respecto a las críticas que la ex pareja ha recibido tras anunciar su ruptura. “La parte complicada es cuando lo haces público y entonces entran las teorías de todo mundo, pero al final muy afortunados porque hemos recibido mucho amor; en verdad nuestros amigos y nuestra familia nos han hecho sentir afortunados. Pero bueno, no puede faltar el clásico meme, aunque la verdad hay muy buenos”, comentó.

Cuando Erik Rubín habló en “La Tina de Hoy”, junto con Andrea Legarreta no pudo contener las lágrimas al reencontrarse en público.

“Quisiera agradecerle a la gente porque es un buen momento para nosotros hacerlo, porque en medio de lo que puedan decir sí hay mucho amor y hay mucha gente que le cuesta aceptarlo, '¿pero cómo?’, pues sí, no puedes dejar de amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos y que no lo entiendan eso ya no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Gracias a los que nos han dado mucho amor”, puntualizó Andrea.

Así fue la entrevista que Andrea Legarreta le hizo a Erik Rubín

La famosa conductora de televisión le hizo preguntas indiscretas a Erik, mientras el cantante se encontraba acostado en una tina llena de pelotas; la respuesta de Erik que conmovió a Andrea fue cuando la famosa le preguntó sobre quién era su “princesa tibetana”, a lo que Rubín respondió que en su imaginación pensó en una mujer idéntica a ella.

"¿Alguna vez te imaginaste físicamente a la princesa tibetana?, preguntó Andrea, y Erik respondió, “claro que sí, ya la conocía desde joven. Ya te conocía, no eras pero si me gustabas, por lo que te visualicé no nada más en el cristal”, comentó.