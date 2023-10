¿Es cierto que internaron a la mamá de Shakira? Esto es lo que dijo la cantante

Los seguidores de la cantante Shakira han mostrado cierta inquietud debido a los rumores que circulan sobre la salud de Nidia Ripoll, la madre de la artista.

Estos rumores se originaron a raíz de un viaje sorpresa que Shakira realizó a Barranquilla, Colombia, su ciudad natal, donde viven sus padres.

Según los medios locales, Nidia Ripoll habría sido ingresada de urgencia en un hospital de Barranquilla. Sin embargo, Rodrigo Beltrán, jefe de prensa de Shakira en Colombia, desmintió esta información y aclaró que la madre de la cantante no había sido hospitalizada de urgencia.

¿Qué pasa con la salud de los padres de Shakira?

La verdadera razón detrás del viaje de Shakira a Barranquilla fue para acompañar a su padre, William Mebarak Chadid, quien a sus 92 años tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información disponible, William Mebarak fue operado previamente en junio, cuando se le instaló una válvula Hakim en el Hospital Serena Del Mar, en Cartagena, para tratar su hidrocefalia, una condición que causa la acumulación de líquido en el cráneo y aumenta la presión en esa área.

Sin embargo, en los últimos días, su salud física y cognitiva había empeorado, lo que motivó la presencia de Shakira en Barranquilla.

Aunque Shakira no ha hecho comentarios públicos sobre la salud de su padre ni se ha proporcionado un parte médico oficial, sus seguidores han expresado su apoyo y ánimo a través de las redes sociales, deseándole una pronta recuperación.

Shakira viajó sola

Durante su viaje a Barranquilla, Shakira aparentemente llegó sola, ya que no se observó la presencia de sus hijos, Sasha y Milán, en los videos que circularon en las redes sociales, en los que se muestra a la artista abordando una camioneta en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

La confusión inicial sobre la salud de los padres de Shakira fue aclarada por el jefe de prensa de la cantante, quien confirmó que Nidia Ripoll, la madre de Shakira, no fue hospitalizada de urgencia, pero que William Mebarak habría tenido algunas complicaciones de salud.

Por lo tanto, la visita de la mamá de Shakira a la clínica fue para acompañar a su esposo y no debido a algún problema de salud, como se había mencionado en algunos medios.