Esta es la millonaria cifra que recaudó Taylor Swift con su ‘The Eras Tour’

Taylor Swift cerró un importante capítulo en la música al concluir con The Eras Tour, gira que terminó con un show en Vancouver, Canadá. Luego de dos años, la cantante y compositora estadounidense rompió récords y generó un impacto cultural inigualable.

¿Cuánto recaudó Taylor Swift con The Eras Tour?

Taylor Swift inició su gira el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona. Desde ahí siguió con 149 shows en 26 países y 4 continentes, para lograr una recaudación de más de 1.6 billones de dólares, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia.

También te puede interesar: Esto fue lo que le dijo Frida Sofía a su abuela Silvia Pinal en su lecho de muerte

Incluso antes de su final, en 2023, la gira ya había superado el récord de Elton John, quien recaudó 939 millones de dólares en su última gira.

Premios y reconocimientos que ganó Taylor Swift

Durante la gira, Taylor Swift acumuló logros tanto dentro como fuera del escenario. En 2023, fue nombrada Person of the Year por TIME, destacando su influencia global. Además, su álbum The Tortured Poets Department, lanzado durante The Eras Tour, rompió récords al ocupar simultáneamente todos los puestos del Top 14 del Billboard Hot 100, con ventas iniciales de 2.61 millones de unidades equivalentes.

Así fue el Gran Final de The Eras Tour

El cierre de la gira de The Eras Tour en Vancouver fue el broche de oro de un espectáculo sin precedentes. Con más de 44 canciones por noche, 60 cambios de vestuario, y un despliegue técnico impresionante, Taylor Swift se despide de una era que ha dejado una marca imborrable en la música.

¿Cuáles son las 10 eras de Taylor Swift?

Las eras son los discos de Taylor Swift, así que el orden de las eras es el orden en que fueron lanzados.

Taylor Swift era Fearless era Speak Now era Red era 1989 era Reputation Era Lover Era Folklore era Evermore era Midnights era

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero donó el esposo de Salma Hayek a la reconstrucción de Notre Dame?