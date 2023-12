Esta es la razón por la cual Sebastián Rulli y Angelique Boyer no se han casado

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son de las parejas más sólidas del medio artístico, con prácticamente nulas polémicas en su noviazgo.

También llama la atención que no han tenido hijos juntos, él sí es padre de un chico con Cecilia Galiano, pero Boyer no, y es una de las grandes preguntas que siempre les hacen, unida a la de ¿por qué no se casan?

Rulli estuvo en un encuentro con medios donde confesó que está más enamorado que nunca de Angelique, pero que eso no cambia su forma de pensar respecto a esas dos preguntas.

Sobre cuál es la razón principal de la negativa, dijo: “La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así”.

“Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, dijo tajante.

“Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”, dijo, lo cual siempre sorprende a sus fans, pero que al final respetan.

10 años de amor entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer

En el 2024 cumplirán diez años de una relación que muchos quisieran, ya que se nota su estabilidad, el apoyo que tienen en sus respectivos trabajos, al grado que han colaborado juntos en muchas telenovelas.

Fue en “Teresa” en 2010 donde ambos lograron mayor proyección, pero no fue sino hasta el 2014 que formalizaron su noviazgo, y desde ahí trabajaron juntos en: “Tres veces Ana”, “Lo que la vida me robó”, “Vencer el pasado”.

Actualmente son pareja en la nueva versión de “El extraño retorno de Diana Salazar, que hiciera hace varios años la actriz Lucía Méndez. Solo en las telenovelas es donde el público los puede ver casarse.