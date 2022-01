Estas películas cumplen 10 años de haberse estrenado

A días de que comience la esperada temporada de premios, la cual da inicio con la entrega de los Golden Globes, hacemos un recuento de algunas películas estrenadas en 2012, las cuales en su momento fueron galardonadas y hoy ya son clásicos del cine.

Por Jorge Alférez

Películas 2012

The Hunger Games

Basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins, en 2012 y de la mano de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, conocimos Los Juegos del Hambre, una saga que luego de Harry Potter y Twilight, se convirtió en una de las favoritas de las nuevas generaciones y año tras año, hasta 2015, volvió a la pantalla grande con un total de 4 entregas.

Silver Linings Playbook

De la mano de Bradley Cooper y Robert de Niro, Jennifer Lawrence volvió a la pantalla grande con Silver Linings Playbook, película que le otorgó el Oscar como mejor actriz.

The Perks of Being a Wallflower

Luego de formar parte del universo de Harry Potter por más de una década junto a Daniel Radcliffe, en 2012, Emma Watson protagonizó la película The Perks of Being a Wallflower, gracias a la cual, fácilmente pudo deslindarse al menos por un momento de su papel de Hermione Granger, y demostrar que era más que una maga de ficción.

No obstante, The Perks of Being a Wallflower se convirtió en una de las películas favoritas del público juvenil por los temas que abordaba así como por los diálogos que hoy ya son clásicos.

The impossible

¿Cómo olvidar aquella historia sobre el tsunami que sacudió las costas de Tailandia en 2004? El filme protagonizado por Ewan McGregor, Tom Holland y Naomi Watts, quien fuera reconocida por su interpretación con una nominación a mejor actriz por la Academia, a la fecha es una de las películas que más estremece a todo aquel que la vea.

Les Mis

Aunque no fue la primera vez que la novela del poeta francés Victor Hugo fue llevada al cine, pues han sido varias las ocasiones desde una versión muda en principios de 1900, fue en 2012 cuando, de la mano de Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried y más, el clásico de la literatura ganó gran popularidad y un sinfín de reconocimientos en las diversas entregas de premios, incluyendo la de Mejor Película de Comedia o Musical en los Oscar y los Golden Globes, además del reconocimiento a Anne Hathaway y Hugh Jackman por sus actuaciones.

Lincoln

El filme protagonizado por Daniel Day-Lewis y que le otorgó varios reconocimientos como mejor actor, cuenta la historia de los últimos meses de mandato del reconocido presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un trabajo inolvidable y dirigido nada menos que por Steves Spielberg

¿Qué otras películas recuerdas que se hayan estrenado en 2012? ¿Cuál fue tu favorita?

